Buty Grisport, czyli outdoor we włoskim stylu!

Marka Grisport powstała niemal 50 lat temu i przez cały ten czas specjalizuje się w produkcji butów outdoorowych i ‘rekreacyjnych’, w których maksymalna wygoda idzie w parze ze stylem i ochroną stopy. Wzrok przyciąga ciekawy design, a bezpieczeństwo zapewniają najnowocześniejsze technologie. To obuwie maksymalnie oddychające dzięki Gri-Air, bo wszystkie materiały mające bezpośredni kontakt ze stopą zapewniają jej odpowiedni przewiew, a podeszwa Vibram®, dzięki zastosowaniu opatentowanej mieszanki gumowej, cechuje się wyjątkową amortyzacją, jest odporna na ścieranie oraz posiada właściwości antypoślizgowe. Gritex to natomiast opatentowana przez markę membrana zapewniająca odporność na wodę i chłód, a Spotex, również oryginalny produkt Grisport, dzięki mikroporom odprowadza nadmiar wilgoci, dzięki czemu stopy pozostają suche. Na uwagę zasługuje także Cordura, czyli niezwykle wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne i odporna na warunki atmosferyczne opatentowana tkanina wykonana z materiałów syntetycznych, pokryta dodatkowo warstwą teflonu dla zwiększenia wodoodporności i ochrony przed zabrudzeniami oraz Support System, czyli specjalnie zaprojektowany system usztywniający kostkę w każdej fazie ruchu.

Outdoor po włosku, czyli jak w teren, to w Grisport!

Grisport 11205D15G to jeden z topowych modeli marki. To uniwersalne wodoodporne buty trekkingowe, które sprawdzą się zarówno podczas codziennego użytkowania, jak i pieszych wypraw w teren, nawet na górskie szlaki. Cholewka z naturalnej skóry połączonej z wytrzymałym materiałem syntetycznym gwarantuje elastyczność i doskonałe dopasowanie dla zwiększonego komfortu i stabilności stopy, a podeszwa Vibram® zapewnia doskonałą przyczepność. Warto także wspomnieć o opatentowanej przez Grisport membranie Gritex, która jest materiałem oddychającym i zapewniającym odporność na wilgoć i chłód oraz właściwą cyrkulację powietrza wewnątrz buta. Grisport 11637M13 to zaś męskie trapery bez ocieplenia z podeszwą Vibram®. Są wykonane ze skóry naturalnej i wysokogatunkowego tworzywa Cordura. To niezwykle wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne i odporna na warunki atmosferyczne opatentowana tkanina, stworzona z materiałów syntetycznych, pokryta dodatkowo warstwą teflonu dla zwiększenia wodoodporności i ochrony przed zabrudzeniami. Model idealny do trekkingu w każdych warunkach pogodowych? To Grisport 13229P13G, czyli buty z cholewkami z hydrofobowej skóry naturalnej, dodatkowo wzmocnionymi przez tylny panel stabilizujący, co znacząco poprawia komfort, chroni kostki przed skręceniem, zwiększa elastyczność i dopasowanie do stopy. Zastosowana w nich membrana Gritex zabezpiecza stopy przed wodą, wiatrem i zimnem, a specjalny kształt podeszwy ułatwia samooczyszczanie z piasku, błota czy śniegu. Grisport 13817D28T to natomiast męski model butów trekkingowych z wysoką skórzaną cholewką, podeszwą Vibram® i membraną Spotex, która zapewnia wysoką ochronę przed deszczem i śniegiem, a dzięki mikroporom odprowadza nadmiar wilgoci. Co wygodne, zwłaszcza w trudnym terenie, buty te mają język zszyty z cholewką, co uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń i wody do wnętrza, a zastosowane rozwiązania, takie jak np. samooczyszczające się kanały, strefy obrotu czy powierzchnie zwiększonej przyczepności gwarantują bezpieczeństwo i wysoki poziom komfortu. W ofercie Grisport można znaleźć również trekkingowe, a przy tym stylowe półbuty. Grisport 14803D21G to buty wykonane z najwyższej jakości łączonych materiałów syntetycznych i olejowanej skóry. Przy ich projektowaniu uwzględniono membranę Gritex i podeszwę Vibram®. Dzięki temu model ten zapewnia stopom ochronę przed zimnem. Ponadto technologia ABS Anti Shock zwiększa przyczepność obuwia na śliskiej nawierzchni oraz amortyzuje wstrząsy podczas chodzenia.

i Autor: materiały prasowe Grisport!