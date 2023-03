Buty na wiosnę 2023. To najmodniejszy model, który pokochały modelki. Będzie idealny do nowoczesnych stylizacji dla kobiet po 50-tce i nie tylko

Sneakersy Samba marki adidas to najmodniejsze buty na wiosnę 2023 i nie tylko. Sportowe obuwie, które było popularne w latach 90. ubiegłego wieku znów robi furorę w świecie mody. Po klasyczną parę sneakersów chętnie sięgają kobiety w każdym wieku i to zarówno do sportowych, jak i eleganckich stylizacji. I choć wydawać by się mogło, że sportowe buty do spódnic i sukienek pasują jedynie młodszym paniom, to nic bardziej błędnego.

Najmodniejsze buty na wiosnę 2023. Pasują kobietom po 50-tce i nie tylko

Klasyczne sportowe buty świetnie wyglądają zarówno do jeansów jak i do szerokich garniturowych spodni. Sneakersy Samba marki adidas to hit na wiosnę 2023 roku, który sprawdzi się w sportowych i eleganckich stylizacjach. Sportowe, klasyczne obuwie pokochały zarówno aktorki Gwyneth Paltrow (50l.), Winona Ryder (51 l) jak i modelka Bella Hadid (26l), które łączą sneakersy z sukienkami, żakietami czy eleganckimi sukienkami. To także kolejny dowód na to, że w modzie, klasyka nie ma wieku. Kobiety po 50. roku życia także mogą pozwolić sobie na modne, wygodne sportowe obuwie do spodni w kant. Takimi butami można z powodzeniem zastąpić szpilki. Zamiast obcasów lub nudnych balerinek, do pracy, możesz założyć właśnie minimalistyczne sneakersy Samba. Do tego klasyczne jeansy, biała koszula lub marynarka oraz t-shirt i wiosenna stylizacja gotowa.

