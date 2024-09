Cara Delevingne dołącza do globalnego składu ambasadorek L’oréal Paris

Wsparcie leczenia i pielęgnacja „w punkt”. Co warto wiedzieć o jesiennych potrzebach skóry trądzikowej?

Cara Delevingne, znana z aktorstwa, modelingu i śpiewu, zdobyła sławę dzięki swojej charyzmatycznej osobowości i umiejętnościom dostosowywania się do różnych ról. Silna, bezkompromisowa i autentyczna, stanowi inspirację dla kobiet, zachęcając do przejmowania kontroli nad własnym życiem i pokonywania przeciwności losu.

“L’Oréal Paris z dumą ogłasza, że Cara Delevingne dołącza do naszej fantastycznej rodziny “women of worth”. Od naszego pierwszego spotkania na planie do reklamy farby Preference z Carą byłam zachwycona ilością energii, pomysłów i pozytywnej energii, którą wnosi. Podziwiamy karierę Cary, od modelingu, przez śpiew, po aktorstwo. Jest wszechstronna i utalentowana, a dzięki swoim licznym talentom i autentyczności, doskonale wpisuje się w naszą misję wspierania kobiet na całym świecie, niezależnie od przeszkód, które napotykają. Jest naprawdę tego warta!” – podkreśla Delphine Viguier-Hovasse, Globalna Prezeska L’Oréal Paris.

„Dołączenie do rodziny L’Oréal Paris i grona inspirujących kobiet to dla mnie wielki zaszczyt” – mówi Cara. „Piękno jest formą wyrażania siebie, jak i wewnętrznej siły, dlatego cieszę się, że mogę współpracować z L’Oréal Paris, wspólnie inspirując do odkrywania swojego potencjału i budowania pewności siebie.”

CARA DELEVIGNE

Cara, urodzona w Wielkiej Brytanii, rozpoczęła swoją karierę jako modelka, szybko stając się jedną z najpopularniejszych twarzy w branży mody. Od 2012 roku z powodzeniem działa także w świecie filmowym, występując w takich produkcjach jak „Papierowe miasta”, „Legion samobójców” i „Valerian i Miasto Tysiąca Planet”. W tym roku zadebiutowała na scenie, wcielając się w rolę Sally Bowles w nagradzanym „Kabarecie” na West Endzie. Nieustannie przesuwając granice własnych możliwości, Cara przekazuje wszystkim kobietom, że zmiana ma ogromną moc, a ambicje nie mają żadnych ograniczeń.

MISTRZYNI AUTENTYCZNEGO PIĘKNA

Jako jedna z najbardziej wpływowych twarzy wczesnych lat 2010, Cara zdefiniowała wygląd pokolenia dzięki swoim charakterystycznym „boy brows”. Dziś nadal łamie konwencje, prezentując wyraziste looki i bezkompromisową osobowość, które przebijają się we wszystkim, co robi, pozostawiając niezatarte wrażenie.

GŁOS SIOSTRZEŃSTWA

Cara, będąc jedną z trzech sióstr, doskonale rozumie, jak ważna jest solidarność kobiet. Wspiera przyjaciółki, takie jak Kendall Jenner, która również jest jedną z ambasadorek marki, Taylor Swift, Rihanna i Zoe Kravitz, tworząc silną siostrzaną więź.

Niedawno Cara otworzyła się również na temat swoich zmagań ze zdrowiem psychicznym, podkreślając, jak ważne były dla niej relacje międzyludzkie w procesie zdrowienia. Dzieląc się swoimi słabościami i wyzwaniami, stała się inspiracją dla wielu, motywując ich do rozwijania pewności siebie i walki o swoje cele.

NIEUSTRASZONA AKTYWISTKA

Cara, mająca ponad 66 milionów obserwujących na mediach społecznościowych, wykorzystuje swoją platformę do promowania ważnych spraw, takich jak prawa LGBQT+, zdrowie psychiczne i ochrona klimatu. Współzałożyła platformę EcoResolution i w 2023 roku uruchomiła platformę edukacyjną Earthed, kontynuując swoją misję w zakresie edukacji i aktywizmu.

i Autor: materiał prasowy Cara Delevingne

