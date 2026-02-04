Cztery produkty, które przywracają nawilżenie i blask włosom bez efektu obciążenia

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-04 15:00

Zimą skóra głowy i włosy są szczególnie narażone na przesuszenie, puszenie się i utratę blasku. Suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach, niskie temperatury na zewnątrz oraz częste wahania wilgotności osłabiają kondycję pasm, powodując ich matowość i łamliwość. Odpowiedzią na te wyzwania jest nowy zestaw nawilżający Juice do it! w serii YOLYN WOW, który przywraca włosom lekkość, witalność i zdrowy wygląd, a skórze głowy równowagę i komfort.

Grudziądzanka w finale Po.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Kobieta o jasnej karnacji, ubrana w ciemną, błyszczącą sukienkę z cekinami i długimi rękawami, stoi przodem do widza. Jej dłonie spoczywają na biodrach, podkreślając talię czarnym paskiem z prostokątną klamrą. Ma długie, falowane, brązowe włosy, rozpuszczone i częściowo opadające na ramiona. Delikatny makijaż podkreśla jej oczy, a z uszu zwisają długie, błyszczące kolczyki. Tło jest ciemne, z rzędami rozmytych, jasnych świateł, które emitują ciepłe, pomarańczowe światło, tworząc efekt sceniczny.

Linia składa się z czterech uzupełniających się produktów: peelingu do skalpu, szamponu, odżywki oraz odżywki żelowej przeznaczonej nie tylko do długości ale i do nasady. Razem tworzą spójny rytuał pielęgnacyjny, który dba o pasma, zapewniając im odpowiedni poziom nawilżenia, elastyczność i naturalny blask, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Proces rozpoczyna peeling do skóry głowy, który wspiera naturalną odnowę naskórka oraz skutecznie oczyszcza okolice mieszków włosowych. Formuła sprzyja usuwaniu martwych komórek, przygotowując skalp na kolejne etapy pielęgnacji. Regularne stosowanie pomaga ukoić suchą skórę, przywracając jej komfort i uczucie świeżości. W efekcie skalp odzyskuje równowagę, a pielęgnacja włosów staje się bardziej efektywna już od nasady

Yolyn

i

Autor: Yolyn/ Materiały prasowe

Kolejnym etapem jest szampon, który delikatnie, a zarazem skutecznie oczyszcza pasma oraz skórę głowy, przywracając im lekkość i naturalną świeżość. Formuła pomaga utrzymać optymalny poziom nawodnienia bez efektu obciążenia. Zawarty w recepturze kompleks składników łagodzących redukuje uczucie ściągnięcia i wspiera komfort skóry głowy. W efekcie włosy stają się miękkie, sprężyste i lepiej przygotowane na dalsze etapy pielęgnacji.

Yolyn

i

Autor: Yolyn/ Materiały prasowe

Następnie odżywka, która wzmacnia kondycję pasm oraz wygładza ich strukturę, ułatwiając codzienne rozczesywanie. Pomaga ograniczyć puszenie, przywraca miękkość i naturalny połysk. Formuła wspiera ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników zewnętrznych. Jednocześnie pozostawia kosmyki elastyczne, sprężyste i pełne blasku.

Yolyn

i

Autor: Yolyn/ Materiały prasowe

Rytuał zamyka innowacyjna odżywka żelowa o lekkiej, nietłustej konsystencji, przeznaczona do stosowania zarówno na włosy, jak i skórę głowy. Formuła pozbawiona olejów wspiera utrzymanie świeżości u nasady, jednocześnie nawilża pasma i ułatwia ich rozczesywanie. Włosy stają się bardziej elastyczne, lśniące i wyraźnie zdrowsze, a skóra głowy odzyskuje komfort oraz równowagę. Odżywka pomaga ograniczyć łamliwość oraz chroni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, pozostawiając fryzurę lekką i pełną witalności.

Yolyn

i

Autor: Yolyn/ Materiały prasowe

Nowa linia nawilżająca Juice do it! w serii YOLYN WOW została zaprojektowana jako spójny rytuał pielęgnacyjny, odpowiadający na realne potrzeby włosów w okresie zimowym, kiedy wymagają one szczególnej troski i regeneracji.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki