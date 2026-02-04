Cztery produkty, które przywracają nawilżenie i blask włosom bez efektu obciążenia

Linia składa się z czterech uzupełniających się produktów: peelingu do skalpu, szamponu, odżywki oraz odżywki żelowej przeznaczonej nie tylko do długości ale i do nasady. Razem tworzą spójny rytuał pielęgnacyjny, który dba o pasma, zapewniając im odpowiedni poziom nawilżenia, elastyczność i naturalny blask, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Proces rozpoczyna peeling do skóry głowy, który wspiera naturalną odnowę naskórka oraz skutecznie oczyszcza okolice mieszków włosowych. Formuła sprzyja usuwaniu martwych komórek, przygotowując skalp na kolejne etapy pielęgnacji. Regularne stosowanie pomaga ukoić suchą skórę, przywracając jej komfort i uczucie świeżości. W efekcie skalp odzyskuje równowagę, a pielęgnacja włosów staje się bardziej efektywna już od nasady

i Autor: Yolyn/ Materiały prasowe

Kolejnym etapem jest szampon, który delikatnie, a zarazem skutecznie oczyszcza pasma oraz skórę głowy, przywracając im lekkość i naturalną świeżość. Formuła pomaga utrzymać optymalny poziom nawodnienia bez efektu obciążenia. Zawarty w recepturze kompleks składników łagodzących redukuje uczucie ściągnięcia i wspiera komfort skóry głowy. W efekcie włosy stają się miękkie, sprężyste i lepiej przygotowane na dalsze etapy pielęgnacji.

Następnie odżywka, która wzmacnia kondycję pasm oraz wygładza ich strukturę, ułatwiając codzienne rozczesywanie. Pomaga ograniczyć puszenie, przywraca miękkość i naturalny połysk. Formuła wspiera ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników zewnętrznych. Jednocześnie pozostawia kosmyki elastyczne, sprężyste i pełne blasku.

Rytuał zamyka innowacyjna odżywka żelowa o lekkiej, nietłustej konsystencji, przeznaczona do stosowania zarówno na włosy, jak i skórę głowy. Formuła pozbawiona olejów wspiera utrzymanie świeżości u nasady, jednocześnie nawilża pasma i ułatwia ich rozczesywanie. Włosy stają się bardziej elastyczne, lśniące i wyraźnie zdrowsze, a skóra głowy odzyskuje komfort oraz równowagę. Odżywka pomaga ograniczyć łamliwość oraz chroni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, pozostawiając fryzurę lekką i pełną witalności.

Nowa linia nawilżająca Juice do it! w serii YOLYN WOW została zaprojektowana jako spójny rytuał pielęgnacyjny, odpowiadający na realne potrzeby włosów w okresie zimowym, kiedy wymagają one szczególnej troski i regeneracji.