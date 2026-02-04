Pół godziny, które zwraca się latami, czyli najlepsza inwestycja w uśmiech

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-02-04 11:39

Profesjonalna higiena jamy ustnej to inwestycja, która zwraca się podwójnie: zdrowiem i pewnością siebie. O tym, co naprawdę dzieje się podczas wizyty u higienistki i dlaczego warto traktować ją priorytetowo, opowiadają eksperci.

Maja Bembnista,

i

Autor: Maja Bembnista,/ Materiały prasowe

Możesz mieć najlepszą szczoteczkę elektryczną, najdroższą pastę z fluorem i stosować nić dentystyczną z precyzją szwajcarskiego zegarmistrza. I nadal nie dosięgniesz tego, co robi profesjonalna higienistka podczas jednej wizyty. Dlaczego? Bo nawet najbardziej skrupulatna codzienna higiena nie usuwa wszystkiego. Płytka bakteryjna z czasem mineralizuje się, tworząc twardy jak kamień osad, który można usunąć tylko specjalistycznymi narzędziami. A kamień nazębny to nie kwestia estetyki – to przyczyna stanów zapalnych dziąseł, próchnicy i w efekcie utraty zębów.

„Pacjenci często pytają mnie, po co przychodzić na higienizację, skoro myją zęby dwa razy dziennie" – mówi Maja Bembnista, higienistka stomatologiczna z wieloletnim doświadczeniem. „Tłumaczę wtedy, że to jak z praniem: codziennie odświeżamy ubrania w pralce, ale co jakiś czas potrzebujemy profesjonalnego prania chemicznego. Nasza szczoteczka to pralka domowa – świetna do codzienności. Ale higienizacja to pralnia specjalistyczna, która dociera tam, gdzie pralka nie sięga. Jedno nie zastępuje drugiego – uzupełniają się".

Więcej niż czyszczenie

Profesjonalna higienizacja to kompleksowa procedura usuwająca biofilm bakteryjny – niewidzialną warstwę mikroorganizmów, która pokrywa zęby i dziąsła. Składa się z kilku etapów: ocena stanu jamy ustnej, skaling ultradźwiękowy usuwający kamień (także ten pod dziąsłem), piaskowanie eliminujące przebarwienia z kawy, herbaty czy wina, polerowanie wygładzające szkliwo oraz fluoryzacja wzmacniająca zęby. W najnowocześniejszych klinikach stosuje się protokół GBT – szwajcarską metodę wykorzystującą barwnik uwidaczniający biofilm i strumień ciepłej wody z proszkiem erytrolowym.

„Myślenie, że dobra higiena domowa zastąpi wizytę u higienistki, to jak przekonanie, że codzienne bieganie zlikwiduje potrzebę wizyt kontrolnych u lekarza" – tłumaczy Master Kazimierz Szulist, stomatolog z kliniki Impladent. „Szczotkowanie to fundament. Ale dwa razy do roku potrzebujemy kogoś, kto zajrzy głębiej i usunie to, czego my nie dostrzeżemy. To nie luksus – to standard w dbaniu o zdrowie".

Efekt, który widać i czuć

Po higienizacji zęby są gładkie jak szkło, uśmiech jaśniejszy – zabieg usuwa wszystkie przebarwienia. Dziąsła przestają krwawić, oddech jest świeższy. Prawdziwy efekt widać po latach – gdy masz pięćdziesiąt lat i nadal wszystkie zęby, zdrowe dziąsła, pewny uśmiech.

Badania jednoznacznie pokazują związek między chorobami przyzębia a schorzeniami serca, udarem mózgu, cukrzycą typu 2, chorobami układu oddechowego. Bakterie z ust mogą przedostawać się do krwi i wpływać na inne narządy. Dlatego dbanie o zęby i dziąsła to inwestycja w długie, zdrowe życie.

Standardowo zaleca się higienizację co sześć miesięcy. Jeśli nosisz aparat ortodontyczny, masz implanty, palisz papierosy czy masz cukrzycę – lepiej co trzy–cztery miesiące. Pół godziny dwa razy w roku. To naprawdę niewiele – ale daje naprawdę wiele.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki