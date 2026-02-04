Love poem - walentynkowa kolekcja NAGO

– Bardzo zależało mi, żeby tegoroczne walentynki były funkcjonalne, ale z nutą pikanterii. Chciałam stworzyć projekty, które można założyć zarówno na romantyczną kolację, jak i zestawić z bardziej casualowymi elementami na co dzień – podkreśla Patrycja Jabłkowska, właścicielka marki.

Silne formy i kobiece proporcje

Centralnym punktem kolekcji stały się trzy elementy: mocno taliowana marynarka z wyraźnie zarysowanymi ramionami, trapezowa wełniana mini spódnica oraz wełniana chusta z koronką.

Marynarka podkreśla sylwetkę i nawiązuje do klasycznych, kobiecych form, natomiast lekko rozkloszowana spódnica wysmukla nogi, zachowując charakter eleganckiej miniówki. Inspiracją do stworzenia marynarki była garderoba mamy i prababci Patrycji - pełna ponadczasowych, eleganckich form, które łączyły codzienność z wyrafinowaniem. To właśnie ta estetyka stała się punktem wyjścia do budowy całej kolekcji.

Wśród projektów znalazły się również czarny t-shirt z mereżką wykonany z miękkiej, prążkowanej wiskozy, lekkie kardigany z guzikami z masy perłowej, dwie kurtki z wełny bouclé o subtelnie balonowych rękawach oraz bestsellerowe body z dekoltem w kształcie serca - propozycje idealne do szybkich, efektownych stylizacji randkowych.

Kolekcję uzupełniają klasyczne czarne jeansy, topy z koronki z lyocellu, chusty z puszystej wełny, longsleeve z miękkiej dzianiny oraz długa wiskozowa sukienka w brązowym odcieniu z motywem kremowych kropek. Każdy element kolekcji został zaprojektowany tak, aby łatwo łączyć go w stylizacjach dziennych i wieczorowych – bez potrzeby budowania garderoby „na jedną okazję”.

Hotel Bristol jako scenografia romantyzmu

Sesja zdjęciowa kolekcji odbyła się w legendarnym Hotelu Bristol w Warszawie - miejscu symbolicznym, pełnym historii i artystycznej energii.

– Kocham polską kulturę, zabytki i sztukę. Hotel Bristol jest dla mnie kwintesencją międzywojennej elegancji i romantyzmu. Jego historia, związki z Janem Paderewskim i atmosfera dawnych bali oraz dancingów idealnie oddają emocjonalny charakter tej kolekcji – dodaje Patrycja.

Klimat hotelu przywołuje obraz głębokiej, namiętnej, ale jednocześnie wyrafinowanej miłości – tej samej, która stała się punktem wyjścia do stworzenia kolekcji.

Nowa kolekcja to nie tylko ubrania, ale także opowieść o kobiecości, nostalgii i współczesnej potrzebie łączenia estetyki z komfortem. Funkcjonalny romantyzm staje się tu językiem stylu – zmysłowym, autentycznym i bliskim codziennemu życiu.

Modelka: Kornelia Kukowska/New Chapter Management

Fotograf: Borys Synak

Stylizacje: Patrycja Jabłkowska

i Autor: BORYS/ Materiały prasowe

