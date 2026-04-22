Czy to Twój nowy ulubieniec? Odkryj go z Sephora Favorites!

W świecie pełnym niezliczonych kosmetyków, wybór tych idealnych bywa prawdziwym wyzwaniem. Jak znaleźć produkty, które naprawdę działają, pasują do Twoich potrzeb i nie nadwyrężą domowego budżetu? Z pomocą przychodzi Sephora Favorites – wyjątkowa koncepcja, która podbiła serca klientów na całym świecie. To nie tylko zestawy produktów; to starannie przemyślane kolekcje, które dają szansę na przetestowanie bestsellerów i nowości od topowych marek, zanim zdecydujesz się na pełnowymiarowe opakowania. Niezależnie od tego, czy szukasz idealnej rutyny pielęgnacyjnej, chcesz eksperymentować z makijażem, czy po prostu pragniesz sprawić sobie odrobinę luksusu, Sephora Favorites to idealna okazja, by zanurzyć się w świat beauty i odkryć coś wyjątkowego. Przygotuj się na to, że te zestawy mogą całkowicie odmienić Twoje podejście do pielęgnacji i makijażu!

Zestawy w limitowanej edycji, pełne najmodniejszych produktów do pielęgnacji skóry i włosów oraz makijażu - i nie tylko. To idealna okazja, by zrobić sobie przyjemność, a przy okazji odkryć swoich nowych ulubieńców!

BEST OF KOREAN SKINCARE – HITY KOREAŃSKIEJ PIELĘGNACJI

Biodance – Bio Collagen-Real Deep Mask – maska nawilżająca i ujędrniająca - format podróżny

Aestura – Atobarrier365 Cream, krem wzmacniający barierę ochronną skóry - format podróżny

Erborian – Skin Hero Glow, pielęgnacja wygładzająco-rozświetlająca - format podróżny

Glow Recipe – Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, rozświetlające serum z niacynamidem - format podróżny

Beauty of Joseon – Glow Serum: Propolis + Niacinamide, serum rozświetlające - pełnowymiarowy produkt

Laneige – Lip Glowy Balm Vanilla, nawilżający balsam do ust - pełnowymiarowy produkt

To naprawdę piękne grono! A wszystkie te — starannie wybrane — kosmetyki znajdziesz w tej uroczej, kosmetyczce do wielokrotnego użytku, o kosmicznym motywie…

Zaproszenie do odkrywania K-Beauty… i działanie — w zespole lub solo— na rzecz skóry jeszcze piękniejszej, lepiej nawilżonej, bardziej zrównoważonej, promiennej i pełnej blasku.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

BEAUTY CRAVINGS – ZESTAW KOSMETYKÓW

Gisou – Honey Infused Hair Perfume Wildflower Honey, zapach do włosów - pełnowymiarowy produkt,

Laneige – Lip Sleeping Mask Berry, maska do ust - pełnowymiarowy produkt,

Sol de Janeiro – Rosa Charmosa Dewy Cream, krem do ciała - format podróżny,

Sephora Collection – Huile Lèvres 25 Fruit du Dragon, olejek do ust - pełnowymiarowy produkt.

Same małe przyjemności!

Ten nowy zestaw zawiera cztery absolutne niezbędniki pielęgnacji, zamknięte w kosmetyczce stworzonej do podróży!

Cel? Rozbudzić zmysły uśpione letnią aurą i ożywić je formułami o urzekających zapachach i zmysłowych teksturach. Skóra — promienna i zadbana — pokocha ten zestaw!