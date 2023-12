Jak wynika z najnowszego badania konsumenckiego, przeprowadzonego dla Vinted przez agencjębadawczą Stem Mark w listopadzie 2023, obecnie Polacy kupują używane rzeczy dość regularnie,zarówno w Internecie, jak i w sklepach stacjonarnych. Co ciekawe, jeśli chodzi o prezenty z drugiej ręki, więcej z nas woli je dostawać niż dawać. Wręczając prezent z drugiej ręki, 34 proc. respondentów otwarcie mówi, że jest on z drugiego obiegu, a 62 proc robi to tylko, jeśli zostanie spytany.

Czy wypada dać prezent „z drugiej ręki". Polacy mają coraz mniej wątpliwości

Wśród kluczowych motywacji, które sprawiają, że Polacy sięgają po prezenty z drugiej ręki, sąkwestie ekonomiczne (44 proc.), ale nie tylko. Co piąty z badanych deklaruje, że szuka rzeczy, które są unikatowe, wyjątkowe (20,7 proc). Takie podejście jest popularne zwłaszcza wśród mieszkańców największych miast w Polsce. Nieco ponad 12 proc. robi to w trosce o środowisko i planetę. Dla osób, które nadal nie są przekonane do prezentów z drugiej ręki, alternatywą może być sięgnięcie po świąteczne dekoracje i ozdoby. Platforma Vinted niedawno uruchomiła podkategorie Uroczystości i Święta, dostępną w dziale Dom, dzięki której można kupować i sprzedawać dekoracje świąteczne, a także artykuły na prezenty.

Rzeczy używane na prezenty — wolimy je dawać czy dostawać?

Sektor używany rozwija się dynamicznie i staje się coraz bardziej widocznym i utrwalonym trendem. W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła nie tylko liczba członków Vinted. Od momentu powstania Vinted w Polsce w 2013 roku lokalna społeczność urosła do 10 milionów zarejestrowanych członków. Wyniki badań przeprowadzonych przez agencję Stem Mark wskazują, że Polacy wolą dostawać prezenty z drugiej ręki, tak twierdzi co trzeci ankietowany. Wśród rzeczy, które najchętniej byśmy ujrzeli pod choinką, są ubrania (40 proc. badanych), a co trzeci ucieszyłbysię, otrzymując ozdoby i akcesoria do domu. To samo tyczy się najczęściej kupowanych prezentów z drugiej ręki – 31 proc. to odzież, a 35 proc. to akcesoria dekoracyjne do domu.

Ile jesteśmy gotowi wydać na prezent second-hand?

Wyniki badań wskazują, że Polacy są gotowi wydać średnio 85 zł na prezent z drugiej ręki. Mieszkańcy dużych miast, a także mężczyźni są skłonni wydać około 10-15 zł więcej.Najwięcej z nas, bo ponad 41 proc, na prezent z drugiej ręki ma przeznaczony budżet od 65-100 zł, 25 proc.wyda między 45-65 zł, niemal 15 proc. przeznaczy kwotę w wysokości od 100-200 zł, a niewiele mniej (14,1 proc.) około 45 zł. Co ciekawe, 10 proc. więcej mężczyzn niż kobiet, jest gotowych wydać na prezent z drugiego obiegu od 100-200 zł — wskazują badania przeprowadzone dla Vinted.

Sonda Czy prezent z drugiej ręki to dobry pomysł? Tak. Czesto robie bliskim takie prezenty, bo są wyjatkowe Nigdy nie wreczyłam/em nikomu takiego prezentu ale sam/a nie mam nic przeciwko, by taki dostać. To dobry pomysł. Myslę, że tak. Może w tym roku taki przygotuje Nie. To brak szacunku dla obdarowywanej osoby Tak. Doceniam czas, kótry ktoś sobie zdał, żeby podarowac mi taki prezent a przy okazji chronię planetę. Nie Tak