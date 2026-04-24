Designers Play Sustain – konkurs dla projektantów mody przyszłości po raz trzeci!

Przyszłość mody jest cyrkularna

Idea cyrkularności, jak podkreślają organizatorzy, dotyczy całego ekosystemu w branży mody. Od początku działalności Fundacja Play Sustain promuje i edukuje projektantów,biznes i konsumentów o tym, jak ważna jest obustronna równowaga w sferze produkcji i konsumpcji. Początkowo konkurs Designers skupiał się na modzie upcyklingowej, a więcprocesie tworzenia nowej wartości i ubrań z już istniejących w obiegu tkanin i odzieży. Od 2025 roku Fundacja poszerza pole działania, wskazując na rozwiązania technologiczne igeneratywne, które wpływają na nasze życie, a więc na branżę mody. Dlatego, obok kategorii upcyklingowej, została utworzona kategoria odwołująca się do innowacji iwspierania odpowiedzialnych praktyk w modzie.

W tym roku uczestnicy Designers wybierają spośród dwóch modeli konkursowych: Upcykling Ready-2-Wear oraz Ekoprojektowanie Digital-2-AI. Pierwsza kategoria skierowana jest doprojektantów, którzy twórczo interpretują modę w drugim obiegu, stawiając na jej unikatowość i wartość prośrodowiskową. Za ideą mody upcyklingowej stoi świadoma postawa życiowa oparta o takie wartości jak: sens, trwanie czy odkrywanie. Druga kategoria “patrzy” w przyszłość. W tym roku została oparta o pracę zespołów, które tworzą osoby oróżnych talentach: projektanci mody, twórcy cyfrowi, znawcy technologii czy materiałoznawstwa, osoby myślące strategicznie czy analizujące dane. To pokazuje, żemoda to coś więcej niż tylko trendy – to cały łańcuch wartości, który wymaga transformacji, jeśli chcemy mówić o modzie przyszłości w kategoriach cyrkularności.

Inwestycja w talenty

Konkurs Designers Play Sustain to przede wszystkim szeroko zakrojony projekt edukacyjny, którego finał przyciąga uwagę rozmachem i wyszukaną estetyką. Organizatorzy co rokuzaskakują koncepcją Gali, której reżyserem od początku jest Waldek Szymkowiak – jeden z czołowych reżyserów i choreografów, który pracuje dla największych domów mody na całym świecie.

Proces konkursowy trwa ponad pół roku. Zimą, spośród kilkuset zgłoszeń, grono jury wybiera ścisłą czołówkę finalistów. Warto dodać, że w tym roku konkurs został rozszerzony okraje europejskie. Według danych wskazanych przez Fundację, 24% zgłoszeń pochodziło spoza Polski. Również grono jury odzwierciedla międzynarodowe ambicje Play Sustain,która od 2025 roku należy do European Fashion Alliance jako jedyna polska organizacja.

Przewodniczącym jury w kategorii Ready-2-Wear jest Mariusz Przybylski, a w kategorii Digital-2-AI – prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.W gronie jury zasiadają m.in.:

Scott Lipinski – CEO German Fashion Council oraz European Fashion Alliance,

Ann Cleas - Ekspertka ds. mody, technologii i zrównoważonego rozwoju, współzałożycielka agencji MASJIEN,

Odeta Jace - Analityczka trendów przyszłości mody i technologii,

Juliane Kahl - Założycielka Responsive Fashion Institute,

Costas Kazantzis - Lead Creative Technologist w Fashion Innovation Agency.

Wśród polskich ekspertów znajdziemy m.in. prof. Błażeja Ostoja-Lniskiego (Rektora ASP w Warszawie), Gosię Baczyńską, Monikę Brodkę, Magdalenę Bornos-Paciorek (GooglePolska), prof. Jolantę Rudzką-Habisiak czy przedstawicieli patronów medialnych – Marcina Świderka (ELLE) i Magdalenę Matuszek (Glamour). Z kolei po stronie finalistów o grand prix w kategorii Ready-2-Wear stara się 13 projektantów, a w kategorii Digital-2-AI – 5 zespołów. Nagrody główne dla każdej z kategorii to 30 tysięcy złotych. Ponadto na stronie organizatora www.playsustain.pl czytamy o dodatkowych nagrodach specjalnych, ufundowanych przez partnerów, na przykład VIVE Group – światowego lidera przetwórstwa tekstyliów, a od niedawna również właściciela marki Dreslow – butiku, który promuje polskich projektantów upcyklingowych i modę cyrkularną.

Wygrać można mi.in. całodniowe konsultacje w atelier krawieckim Dreslow na wyłączność – dla projektanta to niezwykła okazja by skorzystać z profesjonalnej infrastruktury i eksperckiej współpracy z wykwalifikowanym zespołem krawieckim. Moda upcyklingowa, aby stała się równoważną ofertą na rynku odzieżowym potrzebuje zbudować swoją przewagę w oparciu o jakościowe walory, a te wpisane są w solidne wykonanie i długowieczność ubrań.

Przedsmak finału

Finał konkursu Designers Play Sustain w tym roku odbędzie się 12 czerwca, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Na wydarzenie można będzie zdobyć wejściówkę lub obejrzećwidowisko podczas streamingu na żywo. Zarówno goście podczas Gali w PKiN, jak i goście przed ekranami, będą mogli oddać głos na wybranego, najlepszego ich zdaniem projektantalub projektantkę. Głosowanie odbędzie się online – zwycięzca otrzyma 10 tysięcy złotych w ramach nagrody publiczności. Także na głosujących czekają upominki i niespodzianki.Ci, którzy gościli na Press Day Designers, poczuli przedsmak finałowego wieczoru. Przede wszystkim poprzez klimat ikonicznego miejsca jakim jest Pałac Kultury i Nauki.

Organizatorzy zdecydowali się nawiązać do historii mody polskiej, zresztą nie tylko poprzez miejsce (w Pałacu odbywały się już w latach 20. XX wieku pokazy polskiej mody i designu) – także program spotkania prasowego wskazywał na mocne powiązania z dziedzictwem polskiego projektowania.

Think Tank Marka Polska łączy siły z Fundacją Play Sustain

O godzinie 10:00 w Sali Rudniewa PKiN odbyła się runda ekspercka “Moda Polska: Sektor modowy jako zasób strategiczny marki Polska”, pod przewodnictwem Agnieszki Servaas,Prezeski i Założycielki Fundacji Play Sustain, we współpracy z prof. Barbarą Mróz-Gorgoń (UE we Wrocławiu), prezeską Fundacji Marka Polska. W moderacji obrad brały też udziałKinga Jurga, redaktorka Pulsu Biznesu oraz Magdalena Matuszek, redaktorka mody Glamour. Okrągły Stół poświęcony sektorowi modowemu miał posłużyć identyfikacji tychzasobów, które mogą realnie wzmacniać markę Polski w wymiarze krajowym i międzynarodowym. To jedno z blisko 40 spotkań sektorowych i regionalnych, którychefektem będzie raport identyfikujący najmocniejsze zasoby marki Polska. Przed ekspertami postawiono zadanie wskazania potencjału ambasadorskiego, uporządkowanie kluczowychcech sektora w języku marki Polska, wyłonienie obszarów, które mogą stać się podstawą narracji promocyjnej o Polsce oraz zebranie rekomendacji do dalszych prac strategicznychFundacji Marka Polska Think Tank.

Punktem wyjścia jest założenie, że silna marka kraju nie powinna opierać się na uproszczonych wyobrażeniach czy stereotypach, lecz na rozpoznawalnych osiągnięciach,ludziach, markach, kompetencjach, instytucjach, wydarzeniach i historiach sukcesu, które budują pożądany obraz kraju oraz wspierają jego widoczność za granicą – mówiła prof.Gorgoń-Mróz. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele marek modowych oraz reprezentanci instytucji opiniotwórczych, organizacji pozarządowych, badacze z obszaruekonomii, nauk społecznych, marketingu i sztuki. W obradach uczestniczyli m.in.:

Jakub Czarnota, CEO Magda Butrym

Nina Kowalewska-Motlik, Właścicielka perfumerii Sense Dubai

Robert Kuta, Projektant mody

Anna Miernikiewicz, Prezeska Zarządu VIVE Logistic Services

Magdalena Płyszewska, Główna Specjalistka ds. sektorów kreatywnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mariusz Przybylski, Projektant mody

Magdalena Rzeczkowska, Pierwsza Wiceprzewodnicząca Federacji Przedsiębiorców Polskich ds. europejskich, była Ministra Finansów,

Sandra Skrzypczak, Właścicielka marki BezAle

Piotr Słupski, Członek Zarządu Gatta|Ferax sp. z o.o.

Marta Stefańczyk-Ciąpała, Założycielka marki Cafardini

Waldek Szymkowiak, Choreograf i reżyser pokazów mody

Jarosław Szychułda, Współzałożyciel marki Emanuel Berg

Aleksandra Włodarczyk, Założycielka portalu Świadomy Konsument Mody, Ambasadorka Europejskiego Paktu Klimatycznego

Agnieszka Wyrwał, Radna m.st. Warszawa

oraz szereg ekspertów z całego sektora.

Fundacja Play Sustain jest partnerem wydarzenia oraz raportu, który powstanie w oparciu o wnioski płynące z obrad Okrągłego Stołu.

Mentoring cyrkularny

Press Day to także intensywny czas dla finalistów tegorocznej edycji. W ramach Boot Campu wzięli udział w całodniowych warsztatach Design Thinking pod okiem moderatorów zNext Good Thing, oraz spotkaniach z ikonami branży: Mariuszem Przybylskim, Waldkiem Szymkowiakiem, Gosią Baczyńską, Moniką Brodką oraz prof. Błażejem Ostoja-Lniskim czyMileną Ostrowską (Dreslow).

Finaliści mają czas na przygotowanie kolekcji (Ready-2-Wear) oraz finałowych prezentacji (Digital-2-AI) do 27 maja, kiedy to ponownie spotkają się w Warszawie, tym razem naprzymiarkach i pitchingu. Przed nimi więc ostatni miesiąc na doskonalenie sylwetek – a jak podkreślał Mariusz Przybylski: Jury ogląda każdą kolekcję z bliska, oceniając nie tylko efekt sceniczny, zwraca szczególną uwagę na konstrukcję, wykończenie i potencjał rynkowy. Gosia Baczyńska ujęła to w swoim stylu: Trzeba się wysilić! Możemy uczciwie mówić o cyrkularności w modzie, kiedy oddajemy w ręce użytkowników produkt jakościowy i długowieczny. Niezależnie czy jest on stworzony jako “nowy”, czy powstał z tekstyliów będących już w obiegu.

Społeczność Play Sustain

Z roku na rok powiększa się społeczność wokół konkursu Designers oraz Fundacji Play Sustain. I tym razem wydarzenie odwiedziło ponad 100 zaproszonych gości. Dzięki partnerstwom biznesowym możliwe jest szerzenie idei cyrkularności w modzie wśród zróżnicowanej grupy odbiorców. Nie przekonujemy już przekonanych – pokazujemy, żemoda dotyczy każdego, dlatego tak ważne jest, abyśmy wybierali świadomie – podkreślają organizatorzy.

Dla jednych może to być moda z drugiej ręki, stylizowanie perełek vintage czy zabawa z formą i przeróbkami. Dla innych, to ubrania ponadczasowe, kapsułowa garderoba i wybórsposobów oraz sprawdzonych środków do pielęgnacji.

O prawidłowej pielęgnacji tkanin i ubrań Play Sustain edukuje od tego roku razem z marką Perwoll, która została partnerem działań edukacyjnych. Podczas Press Day można byłowysłuchać interesujących prelekcji na temat funkcji zapachów w środkach pielęgnacyjnych i o tym, jak zapachy kierują naszymi wyborami konsumenckimi. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu obserwowaliśmy, co dzieje się z włóknami poddanymi cyklom prania i użytkowania, oraz jak właściwy dobór środków pielęgnacyjnych wydłuża życie ubrań.

Model Dreslow

Podczas Press Day Designers swoją prapremierę miała nowa kolekcja butiku Dreslow. Tym razem to kolekcja własna marki z Grupy VIVE, która doskonale pokazuje drugie (i długie!)życie jeansu. Z wielu par spodni powstają kurtki i spódnice, od teraz dostępne w pełnej rozmiarówce. Casualowa kolekcja Dreslow to kwintesencja idei mody upcyklingowej wjakości premium. Ubrania zostały wykonane zgodnie ze sztuką, nie ma tu półśrodków i zbędnych eksperymentów.

Dreslow rozpoczęło swoją działalność rok temu. Jako pierwsi zdecydowali się na model biznesowy oparty na kolekcjach wykonanych przez polskich projektantów mody upcyklingowej. Wśród unikatowych propozycji od projektantów powiązanych z konkursem Designers, m.in. Sandry Skórki, Dominika Żyży, Roberta Kuty, Aleksandry Antończak czy Kornelii Trzcionkowskiej. Od maja w butiku Dreslow, znajdującym się w warszawskiej Arkadii, dostępna będzie kolekcja przygotowana według konceptu Mileny Ostrowskiej, którawystępuje w roli autorki projektów i ekspertki technologii szycia.

Dreslow uruchomiło również atelier krawieckie w Kielcach i zaprasza do współpracy projektantów i adeptów krawiectwa. Jeden spośród tegorocznych finalistów otrzyma nagrodęufundowaną przez VIVE Group – indywidualny masterclass w atelier krawieckim. To niepowtarzalna okazja dla projektanta, który chce wejść na rynek ze swoimi produktami.W szereg aktywności odbywających się podczas całodniowego wydarzenia zaangażowane były ambasadorki Play Sustain – Natalia Przybysz, Reni Jusis oraz Monika Brodka. Wspólnie stworzyły wizualną mapę przyszłości mody, a także zaangażowały się w rozmowy przy okrągłym stole oraz mentoring dla projektantów.

12 czerwca poznamy laureatów Designers Play Sustain 2026. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie oraz będzie transmitowane w mediach społecznościowych.Łączna pula nagród finansowych to 70 tysięcy złotych, a każda z osób uczestnicząca w pokazie online może zagłosować na najlepszą kolekcję. Zwycięzca lub zwyciężczyninagrody publiczności otrzyma 10 tysięcy złotych. Na widzów czekają niezapomniane wrażenia i niespodzianki.

