Długie, gęste i podkreślone rzęsy. Ta odżywka do rzęs zamieni Twoje spojrzenie w uwodzicielski wachlarz

Uwodzicielskie spojrzenie

Letnie festiwale, koncerty, plenerowe imprezy to stały element lata. To wtedy właśnie nasz makijaż jest bardziej wyrazisty i mocniejszy. Oprócz makeupu, nasz festiwalowy look uzupełniamy o niecodzienne dodatki – brokat, naklejane kamyczki, sztuczne rzęsy i mocniej podkreślone brwi. Jeśli zależy nam, aby nasz makijaż był jak najbardziej udany warto skupić się na wyrazistym spojrzeniu. Gęste rzęsy i brwi to klucz do sukcesu. Jednak mało kto wie, że średnio gubimy od jednej do pięciu rzęs dziennie, a dodatkowa stylizacja, poprzez użycie zalotki, czy też tuszu do rzęs, jeszcze bardziej je osłabia. Zawarte w kosmetykach do pielęgnacji rzęs i brwi substancje wpływają na ich odżywienie oraz wzmacniają je. Nu Colour Lash + Brow Serum to produkt, który został stworzony z myślą o osobach, którym zależy na naturalnym efekcie pięknych rzęs i brwi. Już po 4 tygodniach1 serum poprawia ich wygląd, spełniając podstawowe potrzeby związane z odżywieniem i pielęgnacją. Dzięki temu rzęsy wyglądają na dłuższe, grubsze i bardziej lśniące, a brwi są mocniej podkreślone, zdrowsze i mniej podatne na łamliwość.

Naturalne składniki

Kosmetyk zawiera naturalne składniki i wyciągi roślinne. Między innymi wyciąg z kwiatu koniczyny czerwonej oraz mieszankę aminokwasów, które zapobiegają łamliwości oraz wzmacniają rzęsy i brwi. Dzięki wyciągowi z modrzewia i liści Camellia Sinensis włoski stają się grubsze i mocniejsze, esencja z kiełków koniczyny wpływa na ich gęstość oraz wzmocnienie. Dodatkowo produkt został przetestowany przez okulistów, przez co jego formuła jest łagodna dla okolic oczu. Opakowanie wyprodukowano zaś z polimeru z włókna roślinnego, a więc w zgodzie z deklaracjami firmy na temat troski o środowisko.

Produkt dostępny jest w sprzedaży u autoryzowanych dystrybutorów oraz na stronie www.nuskin.com.

i Autor: Materiały prasowe Nu Skin

