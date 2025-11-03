Doda wypuszcza kolekcję balsamów do ciała

Marka DODA D’EAU to naturalna kontynuacja aktywności Dody w świecie beauty - artystka wzięła na siebie rolę współtwórczyni i ambasadorki brandu, nadając mu osobisty charakter. Marka obejmuje już dotychczas perfumy, suplementy i produkty wellness, zaś najnowsze balsamy stanowią jej nowy krok w stronę segmentu luksusowej pielęgnacji ciała.

„Luna” – perfumowany balsam do ciała

Balsam do ciała LUNA to koktajl zmysłowości, siły i charakteru. To szczypta nonszalancji, uwodzicielskiej pewności siebie i tajemnicy. Wszystko to, co odnaleźć można w wodzie perfumowanej Luna - teraz dostępne jest w obłędnie kuszącym, perfumowanym balsamie do ciała.

Doda d’eau Luna to balsam, który przenosi magię zapachu Luna do codziennej pielęgnacji. To nie tylko kosmetyk, ale manifest kobiecej siły, zmysłowości i indywidualności zamknięty w aksamitnej formule, która otula ciało zapachem pełnym sekretów i uwodzicielskiego charakteru.

Zapach Luna jest oryginalny, odważny i absolutnie niepowtarzalny. To połączenie drzewnych nut, świeżych cytrusów, bergamotki i morskich akordów, które nadają balsamowi eleganckiej głębi i magnetycznego uroku. Jego woń otula skórę niczym niewidzialna biżuteria – subtelna, a zarazem przyciągająca spojrzenia i pamięć otoczenia.

Formuła balsamu została wzbogacona o masło Shea, glicerynę, olej ze słodkich migdałów, pantenol i emolienty, dzięki czemu kosmetyk intensywnie nawilża i regeneruje, przywraca skórze miękkość i komfort, wspiera jej elastyczność i gładkość, nie pozostawia tłustego filtru, zapewniając jedwabiste wykończenie.

„Celebrity Skin” – brązująco-rozświetlający balsam do ciała

Doda d’eau Celebrity Skin to balsam, który przemienia codzienność w czerwony dywan, a zwykły dzień w chwilę pełną blasku. Jego jedwabista formuła otula ciało luksusem - rozświetla, wyrównuje koloryt i ukrywa niedoskonałości, nadając skórze efekt naturalnej opalenizny. Jak delikatny filtr, który nie tylko upiększa, ale także pielęgnuje: intensywnie nawilża, ujędrnia i odżywia, pozostawiając skórę gładką, sprężystą i pełną życia.

Aplikowany specjalnym pędzelkiem, rozprowadza się z lekkością pociągnięcia pędzla malarza, tworząc perfekcyjne, równomierne wykończenie – bez smug i bez kompromisów.

To produkt dla kobiety - bogini: silnej, niezależnej, pewnej siebie. Dla tej, która wie, że jej blask nie potrzebuje pozwolenia. To zaproszenie do świata, w którym luksus staje się codziennością, a skóra - najpiękniejszym płótnem.

i Autor: DODA D’EAU/ Materiały prasowe