Dodaj kilka kropel do szamponu i nałóż na włosy. Bardziej idealnej tafli nigdy nie widziałaś. Włosy będą wygładzone, miękkie i bez odstających kosmyków

Sposoby na gładkie włosy. Czym jest laminowanie włosów?

Laminowanie włosów to metoda, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna. Laminacja to nic innego ja pokrywanie powierzchni włosa specjalnym ochronnym materiałem, który chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wilgocią. Włosy najczęściej laminuje się u fryzjera i wykorzystywana jest w tym celu keratyna. Kosmyki stają się bardziej odżywione, wygładzone oraz bardziej elastyczne. Laminację włosów możesz przeprowadzić również w domowych warunkach. W tym celu najlepiej jest sięgnąć po żelatynę.

Laminacja włosów żelatyną. Krok po kroku

Laminowanie włosów żelatyną to rewelacyjny domowy zabieg. W ten sposób poprawisz ich kondycję i sprawisz, że odzyskają swój naturalny blask. Domowe laminowane włos to tani sposób, by szybko stały się one zdrowsze i ładniejsze. Jak laminować włosy żelatyną?

Porządnie umyj włosy i skórę głowy.

Do szklanki wsyp 1 łyżkę żelatyny i 3 łyżki gorącej, przegotowanej wody. Całość porządnie wymieszaj aż żelatyna się rozpuści.

Do tak przygotowanej mieszanki dodaj 1 łyżkę ulubione maski do włosów lub odżywki. Ponownie wszystko razem wymieszaj.

Domową mieszankę nałóż na włosy wcierając ją w każdy kosmyk.

Owiń włosy folią i załóż na nie czepek. To wszystko owiń jeszcze ręcznikiem.

Odczekaj około 30/40 minut i wszystko dokładnie zmyj.

