Domowy sposób na upał? Kawa mrożona jak z kawiarni

Latem kawa najlepiej smakuje w wersji mrożonej. Sprawdzi się rano, gdy potrzebujemy pobudzenia, w przerwie podczas pracy albo wtedy, gdy po prostu mamy ochotę na coś orzeźwiającego. Wystarczy wybrać ulubiony napój, dodać kilka kostek lodu i skorzystać z funkcji przygotowywania kaw na zimno.

Kawa na zimno, tak jak lubisz

Latem każdy ma swój sposób na kawę. Jedni wybierają prostą, intensywną na zimno, inni wolą łagodniejsze cold brew, a są też tacy, którzy najchętniej sięgają po mrożone latte lub cappuccino. Wśród ponad 50 napojów kawowych dostępnych w ekspresie znajduje się kilkanaście propozycji do przygotowania na zimno – idealnych na dni, kiedy liczy się przede wszystkim orzeźwienie.

Cold brew to propozycja dla tych, którzy lubią kawę łagodną, zbalansowaną i aksamitnie gładką. Można przygotować ją za jednym dotknięciem przycisku – bez długiego czekania i skomplikowanego procesu parzenia.

W przypadku kaw mlecznych ważna jest także odpowiednio przygotowana pianka. System LatteGo Pro umożliwia spienianie mleka na zimno, dzięki czemu mrożone latte czy cappuccino pozostają chłodne i kremowe. Sprawdza się zarówno z mlekiem, jak i napojami roślinnymi. Dodatkowo jest najszybszym w czyszczeniu systemem mlecznym – składa się tylko z dwóch części i nie ma rurek, dlatego można go szybko umyć pod bieżącą wodą lub w zmywarce.

Smak dopasowany do Ciebie

Domowa kawa mrożona może smakować dokładnie tak, jak lubimy. Ekspres pozwala wybrać jeden z 7 poziomów intensywności oraz dopasować moc, ilość i temperaturę napoju. Technologia BrewExtract dozuje i ubija więcej ziaren przy każdym parzeniu, pomagając wydobyć z nich głębszy smak i aromat2,a z opatentowaną technologią SilentBrew ekspres pracuje o 40% ciszej.

O pełnię smaku dba także trwały ceramiczny młynek z 12-stopniową regulacją mielenia, który pozwala dopasować sposób przygotowania kawy do wybranych ziaren. Dzięki aplikacji HomeID ulubioną kawę można przygotować również zdalnie, bez podchodzenia do ekspresu.

Kiedy termometry pokazują ponad 30 stopni, kawa mrożona staje się jednym z najprostszych sposobów na chwilę ochłody i odrobinę przyjemności w ciągu dnia. Philips LatteGo Pro 8000 pozwala przygotować dokładnie taką na jaką masz ochotę – od orzeźwiającego iced americano po kremowe mrożone latte. Bo w upalne dni najlepsza kawa to ta podana na lodzie.

Autor: Philips LatteGo Pro 8000/ Materiały prasowe