Dorota Gardias zdradza swój urodowy sekret!

Na swoim profilu IG Dorota Gardias dzieli się swoimi ulubionymi kosmetykami z linii Ajurweda – zestawem produktów, który przynosi jej codzienny relaks, pielęgnację i harmonię.

Kosmetyki polecane przez Dorotę Gardias

Żel pod prysznic Ajurweda – delikatny dla skóry, wzbogacony o tradycyjne składniki ajurwedyjskie, takie jak olej amla, neem, sezamowy czy aloes i nagietek. Doskonale nawilża i odżywia skórę, pozostawiając ją miękką i gładką. Idealny na dobry początek dnia!

Płyn do kąpieli Ajurweda – esencja relaksu! Zawiera olejek amla i paczulę, które sprawiają, że skóra po kąpieli jest aksamitnie gładka i pełna blasku. Widać na filmiku, że to ulubiony sposób Doroty na wieczorną regenerację.

Krem do ciała Ajurweda – bogata, kremowa formuła, która odżywia skórę, zapewniając jej intensywne nawilżenie. Zmysłowy zapach drewna, bursztynu i cytrusów dodaje pielęgnacji luksusowego charakteru.

Ajurweda – starożytna filozofia w nowoczesnym wydaniu

Linia Ajurweda, polecana przez Dorotę Gardias, inspirowana jest starożytną indyjską filozofią, która w harmonii łączy ciało i umysł. Każdy produkt to mieszanka naturalnych składników, takich jak olejek amla, paczula czy nagietek, które dbają nie tylko o wygląd skóry, ale również o wewnętrzne samopoczucie. Zapachy tej linii są wyjątkowo zmysłowe – nuta drewna, bursztynu, słodkiej pomarańczy i cytryny wprowadza spokój i równowagę.

Podaruj sobie chwilę luksusu z Tesori d’Oriente

Włoska marka Tesori d’Oriente oferuje szeroką gamę produktów do pielęgnacji ciała, od żeli pod prysznic, przez olejki, kremy, aż po perfumy i odświeżacze do wnętrz. Każdy kosmetyk to podróż do świata luksusu i wewnętrznej harmonii. Dorota Gardias szczególnie poleca linię Ajurweda, ale w ofercie znajdziemy także inne linie, które każda kobieta może dostosować do swoich potrzeb.

i Autor: materiał prasowy Tesori d’Oriente