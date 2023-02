Dzień Kota 2023. To najdroższa rasa kotów na świecie. Cena zwala z nóg. Wkręcili najbogatszych?

Dzień Kota 2023. To najdroższa rasa kota na świecie

Dzień Kota 2023 wypada 17 lutego, czyli w piątek. To święto wszystkich kotów w Polsce. A wiesz, że za najdroższą rasę kotów uznaje się koty Ashera? To sztucznie wyhodowana hybryda stworzona przez firmę Lifestyle Pets. Obecnie nie jest już dostępna jednak jeszcze kilka lat temu ceny tych zwierzaków zwalały z nóg. Za kociaka trzeba było zapłacić nawet 500 tys. złotych. Koty Ashera były reklamowane jako doskonali kompanii dla alergików, podobnie jak koty syberyjskie miały one nie powodować napadów alergii. Ashera była skrzyżowaniem kotów domowych z afrykańskim serwalem. Okazało się jednak, że dochodziło do wielu oszustw, a część zwierzaków sprzedawanych pod zastrzeżoną nazwą Ashera była kotami należącymi do rasy savannah. Rasę to charakteryzowało przede wszystkim silnie przywiązanie do opiekuna i wiele cech, które powszechnie uznawane są za psie. Koty Ashera uczyły się chodzić na smyczy i aportować. Co ciekawe, wokół firmy, która je stworzyła narosło wiele kontrowersji, a późniejsze badania wykazały, że zwierzęta nie były bardziej hipoalergiczne od innych ras, a podczas sprzedaży kociąt dochodziło do wielu oszustw. Często bowiem koty sprzedawane jako rasy Ashera okazywały się zwierzętami należącymi do rasy savannach. Dzisiaj wiele osób uważaj, że koty Ashera mogły być jednym wielkim przekrętem mającym na celu wyłudzenie pieniędzy od bogatych miłośników tych zwierząt. Cena kotów rasy savannah wynosi około kilkudziesięciu tysięcy złotych, koty Ashera sprzedawane były nawet na kilkaset tysięcy złotych.

