Dzień Ojca 2026: Zamknij wspomnienia w flakonie

Gold - Nowoczesna elegancja z charakterem

Gisada Gold to kompozycja stworzona dla mężczyzn, którzy cenią w sobie elegancję w swobodnym wydaniu. Kompozycja otwiera się energetycznym połączeniem soczystego jabłka i bergamotki, doprawionym szczyptą cynamonu oraz czarnego pieprzu. W sercu zapachu aromatyczna lawenda splata się z paczula i elemi, kształtując nowoczesny, męski akord. Fundament kompozycji oparty jest na eleganckiej bazie ambry, labdanum oraz cedru, co nadaje jej głębie oraz elegancką trwałość.

To idealna propozycja dla mężczyzny, który ceni sobie elegancję, autentyczność oraz klasyczny styl. Gold sprawdzi się zarówno w dzień , jak i przy wyjątkowych okazjach, podkreślając naturalną pewność siebie oraz indywidualność. Z okazji Dnia Ojca będzie prezentem, który mówi więcej niż słowa.

Nuty zapachowe Gold:

GŁOWA: jabłko, cynamon, bergamotka, czarny pieprz

SERCE: paczula, elemi, lawenda

BAZA: ambra, labdanum, drewno cedrowe

Autor: Gisada/ Materiały prasowe

Titanium - Siła, która nie potrzebuje słów

Titanium od pierwszych nut przyciąga uwagę swoją energią i wyrazistością, doskonale oddając charakter silnego i pewnego siebie mężczyzny. Aromatyczne nuty szałwii i kardamonu, przełamane różowym pieprzem oraz bylicą, nadają kompozycji dynamiczny i nowoczesny charakter . W sercu zapachu lawenda łączy się z akordem skórzanym, drzewem cedrowym i cynamonem, które wprowadzają elegancję oraz ciepło. Całość oparta jest na ciepłej bazie z wanilii, fasoli tonka, paczuli, irysa oraz jodły balsamicznej, pozostawiając trwały, otulający ślad.

To zapach stworzony dla mężczyzny, który nie obawia się ambitnych wyzwań i konsekwentnie dąży do realizacji swoich celów . Wyrazisty, a jednocześnie elegancki charakter sprawia, że zapach z łatwością dopasowuje się do różnych okazji i stylów życia. To doskonały prezent dla ojca, który swoim zachowaniem udowadnia, że prawdziwa siła tkwi w charakterze, determinacji i lojalności wobec własnych wartości.

Nuty zapachowe Titanium:

GŁOWA: różowy pieprz, bylica pospolita, szałwia, kardamon

SERCE: lawenda, drzewo cedrowe, skóra, cynamon, drzewo sandałowe

BAZA: irys, wanilia, fasola tonka, paczuli, jodła balsamiczna

Autor: Gisada/ Materiały prasowe

Gold i Titanium to dwa różne oblicza nowoczesnej męskości, które łączy charakter, elegancja i ponadczasowość. Starannie dobrane formuły oraz wysoka jakość składników sprawiają, że aromaty rozwijają się na skórze przez długi czas, pozostawiając wyrafinowany i długotrwały ślad. Z okazji Dnia Ojca stanowią znakomity prezent dla mężczyzny, który swoją obecnością, wsparciem i doświadczeniem odgrywa ważną rolę w życiu swoich bliskich.