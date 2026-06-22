Dzień Ojca 2026: Zamknij wspomnienia w flakonie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-22 11:09

Dzień Ojca to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność za wszystkie lekcje, wsparcie i obecność, które często towarzyszą nam przez całe życie. Wybierając prezent dla taty, dobrze jest postawić na coś, co nie tylko będzie stylowe, ale także pełne głębokiego znaczenia. Zapach to wyjątkowy upominek, zarówno osobisty, jak i ponadczasowy. Z okazji tego wyjątkowego święta marka Gisada prezentuje dwie wyjątkowe kompozycje: Gold i Titanium. To zapachy stworzone dla mężczyzn, którzy łączą pewność siebie z naturalną charyzmą i ponadczasowym stylem.

Flakon Gisada Titanium leżący na boku na błyszczącej, poszarpanej powierzchni, z otwartą chromowaną nakrętką obok. Butelka ma metaliczny połysk i srebrną etykietę z nazwą Gisada Switzerland Titanium. Więcej o tym zapachu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Gisada/ Materiały prasowe

Gold - Nowoczesna elegancja z charakterem

Gisada Gold to kompozycja stworzona dla mężczyzn, którzy cenią w sobie elegancję w swobodnym wydaniu. Kompozycja otwiera się energetycznym połączeniem soczystego jabłka i bergamotki, doprawionym szczyptą cynamonu oraz czarnego pieprzu. W sercu zapachu aromatyczna lawenda splata się z paczula i elemi, kształtując nowoczesny, męski akord. Fundament kompozycji oparty jest na eleganckiej bazie ambry, labdanum oraz cedru, co nadaje jej głębie oraz elegancką trwałość.

To idealna propozycja dla mężczyzny, który ceni sobie elegancję, autentyczność oraz klasyczny styl. Gold sprawdzi się zarówno w dzień , jak i przy wyjątkowych okazjach, podkreślając naturalną pewność siebie oraz indywidualność. Z okazji Dnia Ojca będzie prezentem, który mówi więcej niż słowa.

Nuty zapachowe Gold:

  •  GŁOWA: jabłko, cynamon, bergamotka, czarny pieprz
  •  SERCE: paczula, elemi, lawenda
  •  BAZA: ambra, labdanum, drewno cedrowe
Gisada
Autor: Gisada/ Materiały prasowe

Titanium - Siła, która nie potrzebuje słów

Titanium od pierwszych nut przyciąga uwagę swoją energią i wyrazistością, doskonale oddając charakter silnego i pewnego siebie mężczyzny. Aromatyczne nuty szałwii i kardamonu, przełamane różowym pieprzem oraz bylicą, nadają kompozycji dynamiczny i nowoczesny charakter . W sercu zapachu lawenda łączy się z akordem skórzanym, drzewem cedrowym i cynamonem, które wprowadzają elegancję oraz ciepło. Całość oparta jest na ciepłej bazie z wanilii, fasoli tonka, paczuli, irysa oraz jodły balsamicznej, pozostawiając trwały, otulający ślad.

To zapach stworzony dla mężczyzny, który nie obawia się ambitnych wyzwań i konsekwentnie dąży do realizacji swoich celów . Wyrazisty, a jednocześnie elegancki charakter sprawia, że zapach z łatwością dopasowuje się do różnych okazji i stylów życia. To doskonały prezent dla ojca, który swoim zachowaniem udowadnia, że prawdziwa siła tkwi w charakterze, determinacji i lojalności wobec własnych wartości.

Nuty zapachowe Titanium:

  •  GŁOWA: różowy pieprz, bylica pospolita, szałwia, kardamon
  •  SERCE: lawenda, drzewo cedrowe, skóra, cynamon, drzewo sandałowe
  •  BAZA: irys, wanilia, fasola tonka, paczuli, jodła balsamiczna
Gisada
Autor: Gisada/ Materiały prasowe

Gold i Titanium to dwa różne oblicza nowoczesnej męskości, które łączy charakter, elegancja i ponadczasowość. Starannie dobrane formuły oraz wysoka jakość składników sprawiają, że aromaty rozwijają się na skórze przez długi czas, pozostawiając wyrafinowany i długotrwały ślad. Z okazji Dnia Ojca stanowią znakomity prezent dla mężczyzny, który swoją obecnością, wsparciem i doświadczeniem odgrywa ważną rolę w życiu swoich bliskich.

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