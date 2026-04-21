Ekspertka Pixi o męskiej skórze: najczęstsze problemy i proste rozwiązania

Choć męska skóra ma swoją specyfikę, jej podstawowe potrzeby pozostają uniwersalne: skuteczne oczyszczanie, równowaga, nawilżenie i wsparcie bariery ochronnej. Kluczem jest prosta, konsekwentna rutyna oparta na formułach, które działają skutecznie, ale nie obciążają skóry – co panowie szczególnie doceniają.

Jak zbudować prostą, skuteczną rutynę pielęgnacyjną?

Pierwszym krokiem jest delikatne, ale skuteczne oczyszczanie. Męska skóra, ze względu na większą produkcję sebum, potrzebuje formuły, która usuwa zanieczyszczenia, nie naruszając bariery ochronnej. Superberry Cleansing Whip sprawdzi się tu idealnie: lekka, kremowa pianka oczyszcza, koi po goleniu i pozostawia skórę komfortową – gotową na kolejne kroki.

Po oczyszczaniu skóra potrzebuje przywrócenia równowagi. Tonik działa jak szybkie odświeżenie i wygładzenie. Glow Tonic z 5% kwasem glikolowym delikatnie złuszcza i pomaga zapobiegać zaskórnikom oraz wrastającym włoskom – problemowi, który u mężczyzn pojawia się wyjątkowo często. Jak zauważa Amanda Bell: Kwas glikolowy świetnie sprawdza się na męskiej skórze – pomaga delikatnie złuszczać i wyprowadzać wrastające włoski na powierzchnię.

Dla skóry bardziej reaktywnej, szczególnie po goleniu, lepszym wyborem będzie Antioxidant Tonic, który wzmacnia barierę ochronną i przywraca jej komfort.

i Autor: PIXI/ Materiały prasowe

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe PIXI

Kiedy skóra jest już oczyszczona i zrównoważona, czas na skoncentrowaną pielęgnację. Mężczyźni najczęściej wybierają formuły szybkie w aplikacji i niewyczuwalne na skórze – nie lepkie i nie tłuste. Dlatego Vitamin-C Creme Serum sprawdza się tu doskonale. Rozjaśnia, wyrównuje koloryt i wspiera regenerację skóry narażonej na stres oksydacyjny, czyli takiej, z którą wielu panów styka się na co dzień.

Nawet jeśli skóra produkuje więcej sebum, nadal potrzebuje nawodnienia. Hydrating Milky Mist działa jak szybki zastrzyk nawilżenia – rano, wieczorem, po goleniu czy w ciągu dnia. Mgiełka jest lekka, nie obciąża i wzmacnia barierę ochronną, co przekłada się na większy komfort i mniejszą skłonność do podrażnień.

Nie możemy też zapominać o okolicy pod oczami, która u mężczyzn jest równie cienka i wrażliwa jak u kobiet, przez co szybko widać na niej oznaki zmęczenia. Płatki BeautifEYE wygładzają i rozświetlają spojrzenie, a DetoxifEYE lub The Goggles redukują opuchnięcia i cienie – idealnie przed ważnym spotkaniem lub rano.

Mężczyźni nie potrzebują kosmetyków oznaczonych jako „dla mężczyzn” – wystarczy, że wybiorą formuły, które realnie poprawiają wygląd i równowagę ich skóry. Jak podkreśla Amanda Bell: Ukojenie, nawilżenie i wsparcie bariery ochronnej to absolutna podstawa zdrowej skóry – niezależnie od płci.

i Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe PIXI

Dla tych, którzy lubią „pożyczać” z półki partnerki

A jeśli na półce w łazience stoją już kosmetyki „piękniejszej połowy”, to warto pamiętać, że choć kusząco jest po nie sięgnąć, większość kobiet nie przepada za dzieleniem się swoimi ulubieńcami. Lepiej więc podarować mężczyźnie jego własny, podstawowy zestaw pielęgnacyjny – albo pozwolić mu, by sam go sobie sprawił i wreszcie przestał „pożyczać”.