i Autor: materiał prasowy GARNIER

Strefa beauty

Farbowanie włosów w 10 minut? To możliwe

Ten zamknięty w saszetce produkt będzie idealny dla odświeżenia koloru włosów oraz zakrycia odrostów pomiędzy wizytami w salonie lub koloryzacją permanentną w domu. Możesz wykorzystać go również przy pierwszej koloryzacji, bo jest łatwy w użyciu i nie zawiera amoniaku. Jedna aplikacja zapewni ci natomiast efekt krycia aż do 4 tygodni! Dzięki niemu pożegnasz również problem siwych odrostów, gdyż zapewnia do 100% pokrycia siwych włosów.