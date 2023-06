Takie brwi odmładzają. Laminacja odchodzi do lamusa! Modne brwi na lato to hit w salonach kosmetycznych

Georgina Rodríguez twarzą najnowszej, międzynarodowej kampanii GUESS i Marciano by GUESS na jesień 2023

Marka GUESS z dumą ogłasza, że twarzą najnowszej, międzynarodowej kampanii GUESS i Marciano by GUESS na jesień 2023 została hiszpańsko-argentyńska modelka, influencerka i gwiazda telewizyjna - Georgina Rodríguez. Nową kampanię stworzył Paul Marciano, Chief Creative Officer GUESS?, Inc. Do współpracy zaproszono włoską fotografkę Nimę Benati, nominowaną do prestiżowej listy "Forbes 30 Under 30" w kategorii Sztuka i Kultura.

„Chcieliśmy uchwycić jeden dzień z życia Georginy i zaglądając za kulisy, podejrzeć życie supergwiazdy, w wyrafinowanym stylu glamour” - mówi Paul Marciano. Kampania została zrealizowana w historycznym hotelu Santo Mauro w Madrycie, pochodzącym z XIX wieku. Wybór tej lokalizacji nawiązuje do luksusu i przepychu, które kojarzą się z Georginą. Na tle rajskich, prywatnych ogrodów i królewskich pokoi hotelowych, Georgina olśniewa jako współczesna "It Girl" o gwiazdorskiej osobowości i złotym sercu.

Georgina doskonale ucieleśnia ideał silnej, zmysłowej i pewnej siebie kobiety GUESS i Marciano by GUESS. Jej unikatowy styl najlepiej oddaje ducha najnowszej kolekcji, w której dominują nowe, luksusowe materiały i efektowne kroje. Kolekcja prezentuje szeroki wybór dodających pewności siebie garniturów, sukienek w kształcie klepsydry, a także dzianin i zestawów o błyszczących, aksamitnych fakturach i dopasowanych krojach.

„Zaproszenie do nowej kampanii GUESS i Marciano by GUESS to dla mnie prawdziwy zaszczyt” - mówi Georgina Rodríguez. – „Kocham tę markę i utożsamiam się z wartościami, które reprezentuje. Uwielbiam nosić ich kolekcje, ponieważ sprawiają, że czuję się pewna siebie i seksowna. Są wyjątkowo kobiece i ponadczasowe.” „Z ogromną radością witamy Georginę w naszej nowej kampanii GUESS i Marciano by GUESS. Georgina to silna i pewna siebie kobieta. Nasza kampania i jej lokalizacja doskonale korespondują nie tylko z jej naturalną urodą, ale również zmysłowością, temperamentem i wewnętrzną siłą, które perfekcyjnie oddają wizję i styl naszych marek” - dodaje Paul Marciano.

Zdjęcia z kampanii pojawią się w nadchodzących wydaniach czołowych, międzynarodowych magazynów modowych i lifestyle'owych, w sklepach detalicznych GUESS i Marciano by GUESS, na stronie guess.com, platformach społecznościowych marek oraz na zewnętrznych nośnikach reklamy.

