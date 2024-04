Oto najbardziej pancerna szminka, której nie zmaże nawet rosół. Efekt szklanych ust

Kobiety szybko pobiegną do Rossmanna po ten puder. Jeden z największych bestsellerów Rossmanna w promocji za mniej niż 30 zł. Upiększa skórę i minimalizuje widocznośc zmarszczek

Wszystko, co musisz wiedzieć o tuszach do rzęs. Jakie szczoteczki wybierać?

Baśka Humektantowy szampon do włosów malinowy

Humektantowy szampon do włosów zniszczonych i cienkich o bajecznym zapachu malin. Obecne w formule ekstrakty roślinne oraz prowitamina B5 i alantoina mają działanie odbudowujące i regenerujące włosy, poprzez wypełnienie mikrouszkodzeń i ubytków szczególnie zniszczonych i matowych kosmyków. Ponadto ekstrakt z kiełków pszenicy, wpływa na ich elastyczność, zdrową objętość i gładkość.

SHECARE CLEAN SKIN THERAPY - terapia przeciwko niedoskonałością

Chociaż zmiany trądzikowe najczęściej dotykają skóry twarzy, niedoskonałości mogą pojawiać się także na plecach, ramionach czy dekolcie. CLEAN SKIN THERAPY to specjalistyczna pielęgnacja ciała, przeznaczona w szczególności do skóry dekoltu, pleców i ramion, ukierunkowana na walkę z trądzikiem i zmianami potrądzikowymi, w tym przebarwieniami. Serię tworzą 3 idealnie uzupełniające się dermokosmetyki o wielokierunkowym i kompleksowym działaniu. Ich formuły łagodzą stany zapalne, oczyszczają, regulują pracę gruczołów łojowych, a dodatkowo wspierają regenerację skóry oraz chronią jej mikrobiom.

SENSUM MARE- ALGODROPS SATIN

Innowacyjna kremowa emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu o satynowym wykończeniu SPF 50+ UVB UVA PA++++ HEV/IR, o formule kremowej emulsji i satynowym wykończeniu. Innowacyjne składniki, takie jak kompleks ELIX-IRTM oraz SAKADIKIUMTM w połączeniu z fotostabilnymi filtrami organicznymi chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego UVA i UVB, niebieskim światłem, promieniami podczerwonymi i miejskimi zanieczyszczeniami. Kosmetyki tworzone są w oparciu o najlepsze składniki pochodzenia naturalnego o udowodnionym naukowo działaniu.

Zobacz także: Wszystko, co musisz wiedzieć o tuszach do rzęs. Jakie szczoteczki wybierać?

DAX SUN Bora Bora

Skoncentrowane krople samoopalające do twarzy i ciała Dax Sun Bora Bora. Innowacyjna skoncentrowana formuła, naturalna opalenizna, 100% naturalny składnik brązujący, każdy rodzaj karnacji. Innowacyjna, unikalna formuła samoopalacza zamknięta w skoncentrowanych kroplach, gwarantuje perfekcyjny i unikalny kolor opalenizny. Pozwala łączyć działanie samoopalacza z ulubionymi kosmetykami do pielęgnacji oraz indywidualne dopasować odcień opalenizny do rodzaju karnacji.

PERFECTA maska do twarzy 4 x Beauty Sleep

Perfecta Maska do twarzy 4 x Beauty Sleep to prawdziwa rewolucja w wieczornej pielęgnacji twarzy, która zyskała popularność dzięki platformie TikTok. Innowacyjny cykl Skin Cycling został stworzony, by rewitalizować skórę bez narażania jej bariery hydrolipidowej, minimalizując ryzyko podrażnień, zaczerwienień oraz łuszczenia naskórka.

Maybelline Super Stay Vinyl Ink

Płynna pomadka, która zapewnia długotrwały połysk i winylowe wykończenie ust. Intensywny kolor utrzymuje się aż do 16h*, a dzięki formule wzbogaconej o aloes i witaminę E gwarantuje niezwykły komfort noszenia. To szminka, która zmienia reguły gry!