Grażyna Wolszczak ambasadorką Neovadiol. O dojrzałości, która ma swój własny rytm

W tym kontekście marka Vichy rozpoczyna współpracę z Grażyną Wolszczak, która została ambasadorką linii Neovadiol. To wybór, który trudno traktować wyłącznie w kategoriach wizerunkowych – jest raczej odpowiedzią na zmianę w sposobie myślenia o pielęgnacji i o samym procesie starzenia.

„Dojrzałość to dla mnie moment, w którym przestajemy coś udowadniać, a zaczynamy żyć bardziej po swojemu. Z większą świadomością i spokojem. To dotyczy także pielęgnacji – nie chodzi już o to, żeby coś ukrywać, tylko żeby czuć się dobrze we własnej skórze” – mówi Grażyna Wolszczak.

Współpraca została zbudowana wokół idei „Wewnętrzna siła. Zewnętrzny blask.”, która rozwija wcześniejszy kierunek marki. To opowieść o energii, doświadczeniu i widoczności kobiet 50+, które nie znikają z życia zawodowego ani społecznego, lecz często dopiero wchodzą w etap większej niezależności i aktywności.

„Neovadiol to linia pielęgnacyjna, która łączy 30 lat doświadczenia w badaniach nad pielęgnacją skóry dojrzałej, dermatologiczne podejście oraz precyzyjnie dopasowane

składniki aktywne. Ta udowodniona skuteczność i naukowe podejście spotykają się tu z holistycznym podejściem do życiowej energii i dbania o siebie, które tak doskonale reprezentuje Grażyna Wolszczak. W tym sensie marka wpisuje się w szerszy trend, w którym codzienna pielęgnacja skóry łączy się z dbaniem o dobre samopoczucie i aktywny styl życia” – podkreśla Paulina Kwaśniewska, Brand Business Director Vichy

Neovadiol to linia pielęgnacyjna rozwijana z myślą o skórze dojrzałej, szczególnie w okresie zmian hormonalnych i po nich. Odpowiada na potrzeby, które pojawiają się wraz z wiekiem: utratę jędrności, lipidów, suchość, pogłębiające się zmarszczki. W tym sensie wpisuje się w szerszy trend, w którym pielęgnacja staje się nie tylko kwestią wyglądu, ale także komfortu życia.

Wybór Grażyny Wolszczak podkreśla ten kierunek. Aktorka od lat konsekwentnie buduje wizerunek kobiety aktywnej, niezależnej i obecnej – zarówno zawodowo, jak i społecznie. Jej podejście do wieku i własnej historii dobrze rezonuje z doświadczeniami wielu kobiet, które nie chcą już wpisywać się w utarte schematy.

„Myślę, że to moment, w którym można naprawdę zacząć coś dla siebie. Bez presji, bez porównywania się. Z większą uważnością. I to jest coś, co bardzo mi bliskie” – dodaje.

Premiera współpracy została zaplanowana na 30 marca. Projekt wpisuje się w szerszy kierunek, w jakim zmierza dziś komunikacja marek – od estetyki w stronę dobrostanu, od obietnicy zmian na zewnątrz w stronę realnego wsparcia tego, co dzieje się wewnątrz.