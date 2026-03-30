Gwiazdy pokochały ten kolor dżinsów. Idealny na wiosenne dni

KLJU
2026-03-30 11:42

Wiosna to czas odświeżenia garderoby, powrotu do jasnych barw i lżejszych stylizacji. Ciemne kolory, które dominowały zimą, ustępują miejsca świeżym i optymistycznym odcieniom. Podobnie dzieje się z dżinsami – ten konkretny kolor to absolutny hit tego sezonu, co udowadniają polskie gwiazdy.

  • Wiosną w naturalny sposób zmieniamy ciężkie, zimowe barwy na jaśniejsze, pełne optymizmu kolory.
  • Głębokie odcienie dżinsu ustępują miejsca jasnym, spranych błękitom.
  • Zobacz, jak polskie gwiazdy, takie jak Roksana Węgiel czy Agnieszka Hyży, wplatają ten modny element do swoich stylizacji.

Wraz z nadejściem cieplejszych dni, nasze szafy przechodzą metamorfozę. Czerń, szarości i głębokie granaty ustępują miejsca beżom, pastelom i rozbielonym tonom, które idealnie rezonują z wiosenną energią. Jak podkreślają eksperci, jaśniejsze kolory nie tylko odświeżają nasz wygląd, ale też pozytywnie wpływają na samopoczucie. Ta prawidłowość dotyczy również denimu. Zamiast ciężkich, ciemnych dżinsów, królują teraz jasne błękity, sprane odcienie i delikatne wersje tego materiału. Są one wizualnie lżejsze i idealnie wpisują się w swobodny, wiosenny klimat. Ten trend szybko podchwyciły znane Polki.

Roxie Węgiel, Agnieszka Hyży i Marzena Rogalska wybierają takie jasny 

Wiosna to idealny moment, by zainwestować w jasne dżinsy, które nadadzą stylizacjom lekkości i nowoczesnego charakteru. Wystarczy prześledzić relacje z wydarzeń czy profile w mediach społecznościowych, by zauważyć, że znane Polki już dawno włączyły ten trend do swojej garderoby. Roksana Węgiel, stawiająca na odważne, młodzieżowe zestawy, najczęściej wybiera fasony mom fit lub boyfriend w jasnym odcieniu, które łączy z crop topami i sportowymi butami. Agnieszka Hyży, słynąca z elegancji, preferuje klasyczne kroje jasnych dżinsów. Świetnie komponują się one z marynarkami i subtelnymi bluzkami, tworząc elegancki, ale niezobowiązujący look. Marzena Rogalska z kolei udowadnia, że jasny denim to doskonała baza do wygodnych, codziennych zestawów, które emanują wiosenną świeżością.

Koniec zimy to najlepszy czas na pożegnanie z mrocznymi kolorami w szafie. Warto zainspirować się stylizacjami znanych Polek i zaprosić do swojej garderoby jasne dżinsy. To nie tylko modny wybór, ale też sposób na dodanie sobie lekkości i radości w codziennych outfitach.

Galeria zdjęć 15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOP TRENDY
TRENDY
TRENDY W MODZIE