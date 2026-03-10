Hialuronowy Glossing – usługa, która daje efekt gloss hair i podbija salony L’Oréal Professionnel

Jeszcze niedawno kwas hialuronowy był bohaterem pielęgnacji skóry. Dziś wkracza do świata koloryzacji włosów, odpowiadając na jeden z najsilniejszych trendów beauty ostatnich sezonów – gloss hair. W mediach społecznościowych hashtag #HyaluronicAcid generuje miliardy wyświetleń, a pokolenie Z napędza rozmowy o potrzebie naturalnego blasku – zarówno cery, jak i fryzury.

W odpowiedzi na ten trend marka L’Oréal Professionnel wprowadza do salonów partnerskich nową usługę koloryzacji – Hialuronowy Glossing, inspirowany ideą skinifikacji włosów. To profesjonalna usługa, która w zaledwie 20 minut łączy subtelne tonowanie z intensywnym nawilżeniem, przywracając spektakularny efekt gloss hair – połysk tak czysty, jakby pasma odbijały światło niczym tafla szkła.

Sekret Hialuronowego Glossingu

Podstawą zabiegu jest kwasowa koloryzacja Dia light z kompleksem hialuronowym. Formuła pracuje w kwaśnym pH, pomagając domknąć łuski włosa, wygładzić jego powierzchnię i przywrócić utracone nawilżenie – klucz do efektu gloss.

Kwas hialuronowy, znany ze swojej zdolności wiązania wody, działa jak magnes na wilgoć. Otula włókno włosa lekką warstwą nawilżenia, poprawia odbicie światła i podkreśla głębię koloru. Włosy stają się jedwabiście gładkie, miękkie i pełne życia – bez obciążenia.

Koloryzacja, która… pielęgnuje włosy

Kuracja zapewnia aż 82% bardziej lśniący kolor1, 2x większe nawilżenie2 i 3x mniej złamań włosów3. Natychmiast chroni przed przesuszeniem – jedną z pierwszych oznak uszkodzenia – jednocześnie zachowując integralność kory włosa i wzmacniając pasma, również po rozjaśnianiu. Efekt spektakularnego gloss utrzymuje się nawet do 6 tygodni4, a dzięki palecie 80 odcieni gama Dia light daje nieograniczone możliwości personalizacji koloru.

Naturalny skład i komfort aplikacji

Nowa wegańska5 formuła Dia light, zawierająca do 96% składników pochodzenia naturalnego6, posiada kwaśne pH oraz jest wolna od amoniaku. Kremowa konsystencja ułatwia aplikację, łącząc efekt koloryzacji z pielęgnacją inspirowaną światem skin-care.

Gdzie można wykonać usługę?

Hialuronowy Glossing dostępny jest w profesjonalnych salonach współpracujących z marką L’Oréal Professionnel. Najbliższy salon można znaleźć w wyszukiwarce na stronie marki: lorealprofessionnel.pl.