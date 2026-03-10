Słodki smak wiosny: Sabrina Carpenter prezentuje nowość – Sweet Tooth Lemon Pie

Świeżość w wydaniu „Gourmand”

Lemon Pie to nie jest zwykły cytrusowy zapach. To misterna kompozycja z kategorii owocowy gourmand, która balansuje między orzeźwiającą energią a kremową osłodą. Inspiracją dla powstania zapachu była lekkość bezy i soczystość kandyzowanej cytryny, zamknięte w charakterystycznym flakonie w kształcie tabliczki czekolady – tym razem w energetycznym, żółtym odcieniu.

Architektura zapachu

Kompozycja rozwija się na skórze niczym wielowarstwowy deser, intrygując na każdym etapie:

Nuty głowy (Pierwsze wrażenie): Musująca bergamotka, kandyzowana cytryna oraz chrupiące kryształki cukru.

Nuty serca (Dusza zapachu): Wyrafinowane Limoncello, puszysta beza i aksamitne mleko skondensowane.

Nuty bazy (Trwałość): Ciepłe ciastka Graham, waniliowa bita śmietana oraz egzotyczna fasola Tonka.

Flakon, który kusi

Design linii Sweet Tooth stał się już ikoną na półkach perfumeryjnych. Żółta „tabliczka czekolady” Lemon Pie to nie tylko zapach, ale i modny dodatek typu eye-candy, który idealnie wpisuje się w wiosenne trendy estetyczne.

Dostępność i ceny

Nowość od Sabriny Carpenter będzie dostępna szeroko w sieci drogerii Rossmann od marca 2026 roku. Linia obejmuje wodę perfumowaną w dwóch pojemnościach oraz lekką mgiełkę do ciała, idealną na cieplejsze dni:

Woda perfumowana 75 ml – Cena RSP: 199,99 zł

Woda perfumowana 30 ml – Cena RSP: 129,99 zł

Mgiełka do ciała 236 ml – Cena RSP: 59,99 zł

i Autor: Lemon Pie/ Materiały prasowe