Higiena intymna bez tajemnic

Higiena miejsc intymnych to dla wielu osób temat wstydliwy i często pomijamy. To wielki błąd, bowiem te obszary naszego ciała narażone są na nieustanny kontakt z bakteriami i drobnoustrojami, które mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia.

Mark BasicLab opowiedziała na potrzeby klientek i przygotowała kojącą kolekcję do pielęgnacji stref intymnych. W skład linii wchodzą:

UJĘDRNIAJĄCY OLEJEK INTYMNY Z 5% ESTRÓW Z OSTROPESTU PLAMISTEGO, 2% PEPTYDU ARGIRELINE™ YOUTH, CERAMIDAMI, ELASTYCZNOŚĆ I ODŻYWIENIE

Olejek ujędrniający do pielęgnacji okolic intymnych z 5% estrów z ostropestu plamistego, 2% peptydu ARGIRELINE™ YOUth oraz ceramidami skutecznie zwiększa elastyczność skóry. Posiada działanie ujędrniające i odżywcze, jednocześnie głęboko nawilża i chroni przed nadmierną utratą wody. Można go stosować w ciąży, aby przygotować skórę do porodu, a także w połogu, by wspomóc jej regenerację. Olejek sprawdza się na co dzień a także w okresie kiedy skóra wymaga szczególnego ujędrnienia np. menopauzy, aby wzmocnić elastyczność skóry i zapewnić jej odżywienie.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

PREBIOTYCZNY ŻEL DO HIGIENY INTYMNEJ 3% PREBIOTYKÓW, KWASEM LAKTOBIONOWYM, TREHALOZĄ, BALANS I UKOJENIE

Prebiotyczny żel do higieny intymnej z 3% prebiotyków, kwasem laktobionowym i trehalozą przeznaczony do codziennego mycia delikatnych obszarów ciała u kobiet i mężczyzn. Wspiera naturalną równowagę mikrobiomu skóry w okolicach intymnych, łagodzi podrażnienia oraz wygładza naskórek. Oczyszcza, zapewniając uczucie świeżości i nawilżenia po każdym użyciu.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

KOJĄCY OLEJEK INTYMNY Z 5% ESTRÓW Z OSTROPESTU PLAMISTEGO, BISABOLOLEM I FITOSTEROLAMI, ŁAGODZENIE I REGENERACJA

Kojący olejek do pielęgnacji intymnej z 5% estrów z ostropestu plamistego, bisabololem oraz fitosterolami odżywia i przywraca skórze równowagę, skutecznie redukując zaczerwienienia. Zapewnia kompleksową pielęgnację delikatnych obszarów intymnych, wspierając naturalne procesy regeneracyjne skóry. Zmniejsza tendencję do pojawiania się krostek, przez co jest doskonałym wyborem po depilacji, a także w przypadku otarć i podrażnień spowodowanych aktywnością fizyczną. Efekt dry touch gwarantuje błyskawiczne wchłanianie bez pozostawiania tłustej warstwy, dzięki czemu olejek nadaje się do codziennego stosowania i nie pozostawia plam na bieliźnie.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab