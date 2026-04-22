Hołd GUESS dla Marilyn Monroe w setną rocznicę urodzin. Podróż przez świat fotografii, kina i ponadczasowej kobiecości

Wystawa „Beyond The Icon” MARILYN MONROE – A Centennial Tribute by GUESS ukazuje ewolucję ikony poprzez trzy wyjątkowe perspektywy fotograficzne: Bernarda of Hollywood, Sama Shawa i Miltona H. Greene’a, przedstawiając narodziny gwiazdy kina oraz proces kształtowania ponadczasowej legendy.

Ekspozycja zaprasza widza za kulisy produkcji filmowej, odsłaniając nie tylko sposób kreowania wizerunku Marilyn, lecz także jej trwały wpływ na współczesną kulturę oraz sposób postrzegania kobiecości.

Marka GUESS od lat postrzega Marilyn jako jedną ze swoich pierwszych muz, uosabiającą wizję kobiecości silnej, zmysłowej i świadomej, pozostającą do dziś jednym z fundamentów tożsamości marki.

To powiązanie ma głębokie korzenie w historii marki. Pierwsze jeansy wprowadzone przez GUESS nosiły nazwę „Marilyn”, ustanawiając już na samym początku silną i symboliczną relację między marką a ikoną.

Na przestrzeni lat GUESS wielokrotnie reinterpretował estetykę Marilyn w swoich kampaniach, odtwarzając jej najbardziej rozpoznawalne wizerunki i przekładając je na współczesny język wizualny. Osoby takie jak Eva Herzigová i Drew Barrymore wcielały się w tę estetykę, pomagając odświeżać mit Marilyn i podtrzymywać jego obecność w świecie mody.

„Marilyn Monroe to nie tylko ikona dla GUESS — jest częścią naszego DNA. Od pierwszych jeansów Marilyn po kolejne kampanie, na przestrzeni lat jej wizerunek nieustannie kształtuje naszą wizję kobiecości. Ta wystawa jest zarówno hołdem, jak i celebracją tej trwałej relacji.” – mówi Paul Marciano, Co-founder and Chief Creative Officer, GUESS.

Wystawa stanowi również okazję do prezentacji nowej kolekcji Marilyn Monroe Capsule Collection – Summer 2026, która przekłada to dziedzictwo na współczesny język mody.

Wystawa to więcej niż hołd — to refleksja nad źródłami wizualnego języka, który do dziś kształtuje współczesność i jest przez markę GUESS nieustannie rozwijany oraz reinterpretowany.

Wystawa będzie dostępna dla publiczności od 21 kwietnia do 24 czerwca 2026 roku w MUDEC w Mediolanie.

ADRES:

MUDEC - Museo delle Culture

Via Tortona 56

20144 Mediolan, Włochy

DATY:

21 kwietnia – 24 czerwca 2026 r.

Autor: GUESS/ Materiały prasowe

