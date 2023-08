Idealna sukienka na letnie eskapady podczas wyprzedaży Reserved. Ponadczasowy krój, a cena jak marzenie. Mniej niż 40 zł

Niech rządzi róż. Wyglądaj jak Barbie. Wystrzałowa kolekcja kosmetyków, która zabierze się nie tylko do bajkowej krainy

Letnie wyprzedaże w Reserved. Sukienka maxi za jedyne 39,99 zł

Trwają właśnie letnie wyprzedaże. W wielu sklepach znajdziesz wielkie promocje oraz obniżki cen. W Reserved niedawno wystartował drugi etap wyprzedaży, a ceny zmalały jeszcze bardziej. W promocji znajdziesz wiele modnych sukienek oraz koszulek na lato. Hitem wyprzedaży Reserved może okazać się przepiękna sukienka maxi. W obecnie trwającej promocji kosztuje ona jedynie 39,99 zł. To prosty model na cienkich ramiączka oraz z dekoltem z literę "V". Tego rodzaju dekolt rewelacyjnie wyszczupla szyję oraz podkreśla górną część sylwetki. Sukienka z wyprzedaż Reserved posiada efektowne rozcięcia po bokach oraz geometryczny, biało-czarny wzór. Wykonana jest w dzianiny z bawełną. Jest lekka i rewelacyjnie układa się na sylwetce. Sukienki oraz spódnice maxi to jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Są one niezwykle uniwersalnie i pasują każdej kobiecie. Można je dowolnie stylizować. Możne je nosić bez żadnych dodatków lub zestawione z ulubioną kurtką lub wczesną jesienią, ze swetrem.

Zobacz również: Jak nie tęsknić za młodością? Stylizacje dla seniorek, które dodają elegancji i odmładzają. Złote zasady od polskiej damy kina. Moda dla kobiet dojrzałych

i Autor: Materiały prasowe Sukienka z Reserved

i Autor: Materiały prasowe Sukienka z Reserved

Sonda Kupujesz ubrania w sieciówkach typu Reserved? Tak Nie Czasem mi się zdarza