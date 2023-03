Jak kupić dobry dres na wiosnę? Ekspertka wymienia 10 cech, na które należy zwrócić uwagę, aby był wygodny i modny

Modne dresy damskie na wiosnę. Jakie kupić?

W ostatnich latach można zaobserwować nowy trend w modzie. Sporą popularnością zaczęły cieszyć się dresy. I raczej ta moda nikogo nie powinna dziwić - to wygodne, nie krepujące ruchów i ciepłe ubranie. Kobiety chętnie noszą je nie tylko po domu, ale także śmiało wychodzą w nich na spacer, na spotkanie z przyjaciółką, a bywa, że nawet i do pracy. Modne dresy to przede wszystkim te, które są dobrze dobrane do siebie kolorystycznie, to znaczy, że najlepiej prezentują się komplety w tym samym odcieniu. Jednak oprócz kolorystyki niezwykle ważna jest również jakość dresów. W końcu nikt nie lubi wyrzucać pieniędzy w błoto i kupować ubrań, które wytrzymają kilka prań. Ekspert wymieniła aż dziesięć rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę podczas kupowania dresów, jednak te porady sprawdzą się także w przypadku każdego innego ubrania.

Dobre dresy. 10 rzeczy, które musisz sprawdzić zanim je kupisz

Na profilu @czytamyetykiety na Instagramie pojawił się wpis, w którym ekspertki wymieniły aż dziesięć istotnych rzeczy, które trzeba sprawdzić przed zakupem dresów. Dzięki tym poradom można kupić jakościowo dobre dresy, które posłużą przez długi czas.

Skład - "Klasycznym wyborem, jeśli chodzi o dresy, jest bawełna. To uniwersalny materiał pochodzenia naturalnego dostępny w wielu wariantach kolorystycznych i miły w dotyku" - czytamy w poście. Stan produktu, np. czy nie ma na nim plamek, dziur, czy nieregularnego koloru. Ewentualne certyfikaty - " Komu zależy na bezpiecznej i etycznej produkcji, ten powinien zwrócić uwagę na certyfikaty np. GOTS czy Fairtrade" - podkreślają ekspertki z @czytamyetykiety. Tzw. chwyt, czyli, jaki jest ten materiał w dotyku. Gramatura materiału, aby nie okazał się zbyt cienki. Jakość szwów i wykończenia. Jakość materiału - czy się zbyt łatwo nie wypycha i szybko wraca do swojej pierwotnej formy. "Dodatek poliestru może sprawić, że materiał zyska na odporności i będzie się mniej wypychał. Jednak z punktu widzenia recyklingu mieszanki materiału są trudne do ponownego wykorzystania. Warto także zwrócić uwagę by taki dodatek był jak najmniejszy (sugerujemy do 30%), tak aby nasza skóra mogła oddychać" - wyjaśniają ekspertki. Faktyczny rozmiar i fason - tu oczywiście należy przymierzyć dres. Instrukcję pielęgnacji. Kraj produkcji - "Lokalne marki z trudnością mogą konkurować ceną z międzynarodowymi sieciówkami, które korzystają z taniej siły roboczej w Azji i produkują ogromne ilości odzieży, tym samym obniżając koszty produkcji za sztukę. Natomiast warto docenić regionalną produkcję, krótsze łańcuchy dostaw i dbałość o jakość" - czytamy w poście na Instagramie.

