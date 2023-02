Stylistka radzi, jak ubierać się elegancko i wygodnie wiosną 2023. Dwa niezawodne zestawy sportowe, w których zadasz szyku

Stylistka radzi, jak ubierać się sportowo, ale elegancko wiosną 2023

Wiele kobiet ceni sobie na co dzień nie tylko elegancję, ale również wygodę. W ostatnich latach modne stało się noszenie dresów nie tylko na siłownię czy po domu, ale także na spacer, czy na inne nieoficjalne wyjścia. Zdecydowanie luźny sportowy strój przypadł do gustu wielu paniom, gdyż jest komfortowy i wygodny. Jeśli i Ty należysz do grona kobiet, które na co dzień stawiają na wygodę i dresy, ale chcą przy tym zachować klasę, to powinny skorzystać z porad, jakie zamieściła w mediach społecznościowych stylistka Kamila Blichowska. - Dziś moje 2 sprawdzone zestawy na co dzień oraz kilka wskazówek, z czym możemy połączyć sportowe sety - napisała an Instagramie blogerka. Stylistka, która specjalizuje się w kobiecych i klasycznych stylizacjach oraz pomaga w komponowaniu szafy kapsułowej, pokazała dwa zestawy na co dzień, w których pierwsze skrzypce odgrywają legginsy i oversizowa bluza dresowa. Te sportowe stylizacje znakomicie sprawdzą się wiosną 2023.

Jak ubierać się wygodnie i elegancko?

Kamila Blichowska zaprezentowała dwie sportowe stylizacje na co dzień, które są wygodne, ale kobiece i klasyczne. Blogerka pokazała kreacje w dwóch modnych wiosną 2023 kolorach: czarnym i beżowym. Dużą rolę w tych sportowych stylizacjach odgrywają dodatki. To one dodają klasy i szyku. Oto porady stylistki na sportową elegancję:

Dodaj biżuterię. Wypróbuj stylizacji w jednym kolorze. Dodaj klasyczny płaszcz lub trencz. Dodaj akcesoria: okulary, torebkę. Usta pomaluj ulubioną szminką. Postaw na minimalistyczne sneakresy.