Boska sztuczka na noszenie białej koszuli damskiej wiosną 2023. Stylistka zdradziła sposób, dzięki któremu zadasz szyku na wiosennym spacerze zadasz szyku. Elegancja prosto z okładki pisma modowego

Jak nosić białą koszulę damską? Podstawowy błąd, który razi w oczy

Białą koszulę powinna mieć w swojej szafie każda kobieta, niezależnie od wieku. Dlaczego? To element garderoby, który jest tak uniwersalny, że można z nim stworzyć dziesiątki modnych stylizacji na każdą okazję. Do niedawna biała koszula damska kojarzyła się głównie z kreacjami idealnymi na oficjalne spotkania służbowe. Jednak ten trend się zmienił i białą koszulę można zestawić z jeansami i stworzyć obłędny zestaw na co dzień. Można także postawić na fason oversize i wtedy podkreślić talię paskiem. Jak nosić białą koszulę damską, aby wyglądać modnie i nie zaliczyć wpadki? Podstawą jest wybór odpowiedniego biustonosza. Zakładając białą koszulę zapomnij o białym staniku! Ten będzie odznaczać się pod delikatnym materiałem, przez co stylizacja będzie wyglądać nieładnie. Zdecydowanie lepszym wyborem jest biustonosz w kolorze cielistym o gładkiej strukturze.

Stylista pokazała sposób na noszenie białej koszuli

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zgodnie z trendami modowymi, białą koszulę kobiety mogą nosić niemal na każdą okazję - do pracy, na spacer czy nawet na plażę. Stylistka Kamila Blichowska pokazała kilka ciekawych sposobów na noszenie białej koszuli, które genialnie sprawdzą się wiosną 2023. Pierwsza z nich to zestawienie białej koszuli z czarnymi spodniami. To idealny strój do pracy. Blogerka modowa radzi, aby na spotkanie zestawić koszulę ze spódnicą i beżowymi kozakami. - Na spacer: tutaj postawiłam na połączenie z białymi sneakersami i klasycznym trenczem - zaznacza Kamila Blichowska. Ta ostatnia stylizacja wspaniale sprawdzi się podczas wiosennego spaceru. Jest zarazem elegancka i wygodna, a przecież o tym marzy każda kobieta.