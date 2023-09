Te trzy ubrania powinny być zakazane kobietom po 50-tce. Stylistka radzi, aby wyrzucić je ze swojej szafy. Wśród nich popularne spodnie

Ubrania, które postarzają

Tamsen Fadal, która na co dzień zajmuje się modą, wymieniła trzy ubrania, których noszenie jej zdaniem potrafi dodać nam lat. Stylistka swoje rady kieruje w szczególności do kobiet po 50-tce, które chciałby wyglądać młodo. W mediach społecznościowych opublikowała filmik, w którym wylicza, z jakich ubrań powinny zrezygnować panie po 50. roku życia. - Oto trzy rzeczy do wyciągnięcia z szafy, żeby wyglądać o 10 lat młodziej - mówi na samym początku i dodaje, że to, w co się ubieramy, ma ogromne znaczenie. - Ubrania są wyrazem tego, kim jesteś - podkreśla. Jakich ubrań nie powinny nosić kobiety po 50-tce?

Najgorsze ubrania dla kobiet po 50-tce

Według Tamsen Fadal zakazane jest noszenie koszulek z dużymi nadrukami, które od razu rzucają się w oczy. Kolejną rzeczą, której kobiety dojrzałe powinny się jak najszybciej pozbyć, są jeansy mom fit. Zdaniem stylistki taki krój jest szczególnie niekorzystny dla sylwetki. Radzi, aby zamiast ślepo podążać za modą, wybrać taki krój spodni, który wydobędzie atuty naszej figury. Poza tym zdecydowanie odradza noszenie sukienek, czy bluzek o pudełkowym kroju. - Styl polega na proporcjach, a ty zasługujesz na ubrania, które nadają korzystny kształt i podkreślają twoje najlepsze proporcje - wyjaśnia Fadal.

