Jak poprawnie wykonywać pielęgnację. Krok po kroku

Przede wszystkim warto zapamiętać jedno: zawsze nakładamy na skórę produkty od najlżejszych do najbogatszych. Dzięki temu nic się nie zmarnuje, a efekty będą spektakularne – czyli takie, jakich oczekujesz. Pierwszą czynnością porannej i wieczornej pielęgnacji jest oczyszczanie. Nawet jeśli czujesz, że nie potrzebujesz mycia – bo przecież grzecznie spałaś i żadne zanieczyszczenia nie powinny znaleźć się na skórze – przynajmniej przemyj twarz letnią wodą. Choćby po to, aby usunąć sebum i resztki produktów nałożonych wieczorem. Kolejny krok to nawilżający tonik (może to też być hydrolat) – czyli pierwszy krok do nawilżania oraz wyrównanie pH skóry. Następnie aplikujemy serum - lekkie w konsystencji, ale bogate w składniki aktywne. I wreszcie krem dobrany do typu i potrzeb skóry oraz SPF z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Na koniec pora na krem pod oczy. Najnowsze zalecenia dermatologów są takie, aby nakładać go na warstwę SPF. Wieczorna pielęgnacja obejmuje dokładne oczyszczanie (twarzy i ciała) oraz pomija krem z filtrem. Poza tym, kolejność nakładania produktów jest dokładnie taka sama jak rano. Dwa razy w tygodniu wykonaj porządny automasaż twarzy (oczywiście najlepiej wykonywać go codziennie, ale z ręką na sercu: kto ma na to czas i siłę?), a potem użyj mocniejszej formuły złuszczającej. Po niej zastosuj odpowiednią dla siebie maseczkę. Uniwersalna maska w okresie grzewczym to taka, z której skorzysta każdy typ skóry - nawilżająca i kojąca.

PONIŻEJ PRODUKTY, KTÓRE ZADBAJĄ O CERĘ NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA!

KROK 1: OCZYSZCZANIE

Balansująca Emulsja Oczyszczająca marki ZO® SKIN HEALTH skutecznie emulguje, a następnie przy pomocy wody usuwa zanieczyszczenia oraz sebum. Myjąc, zachowuje działanie emoliencyjne i łagodzące. Balansująca emulsja oczyszczająca posiada innowacyjną konsystencję żelu, zmieniającego się w mleczko. W kontakcie z suchą skórą kremowa żelowa formuła rozpływa się, rozpuszczając makijaż i zanieczyszczenia bez uszkadzania bariery ochronnej skóry. Po zwilżeniu wodą żel zmienia się w płynne, łatwe do spłukania mleczko.

Ma korzystny, potwierdzony w badaniach klinicznych wpływ na barierę skórną. Jest na tyle delikatna, że będzie idealnym wyborem dla skóry bardzo wrażliwej, skłonnej do atopii i po zabiegach medycyny estetycznej. Dzięki drogocennym składnikom aktywnym łagodzi podrażnienia, uelastycznia i wzmacnia skórę.

WYPRÓBUJ: ZO® SKIN HEALTH BALANCING CLEANSING EMULSION 270 zł/200 ml

KROK 2: ZŁUSZCZANIE (2x w tygodniu)

Aby zachować delikatność i skuteczność w złuszczaniu, zdecyduj się na peeling enzymatyczny. Świetnie sprawdzi się ten marki Dr Skin Clinic. Zawiera unikatowe połączenie złuszczających właściwości Keratoline™ oraz fermentowanego ekstraktu z papai i kojącej allantoiny. Pozostawia cerę ukojoną, jaśniejszą i lepiej nawilżoną. Delikatnie złuszcza nadmierną warstwę rogową naskórka, wygładza jego powierzchnię, a jednocześnie koi i nawilża. Odblokowuje ujścia gruczołów skóry oraz wzmacnia efektywność równolegle stosowanych kosmetyków. Redukuje skłonność do niedoskonałości i zmniejsza widoczność tzw. porów skóry. Zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek. Nadaje efekt „odświeżenia” cery.

WYPRÓBUJ: Dr Skin Clinic Peeling enzymatyczny złuszczanie 58,99 zł/50 ml (dostępny w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl)

KROK 3: MASECZKA (2x w tygodniu)

Maseczki to szybki sposób na poprawę kondycji i wyglądu skóry. A gdy w swoim składzie zawierają witaminy, możesz być pewna, że efekt będzie spektakularny. Aplikowanie witamin bezpośrednio na skórę twarzy przynosi widoczne rezultaty. Skoncentrowana maska-odżywka witaminowa od Perfecta z prowiaminą B5 o aksamitnej, hydrożelowej konsystencji daje natychmiastowe uczucie głębokiego nawilżenia, ukojenia i odświeżenia. Dzięki uniwersalnemu działaniu sprawdzi się w pielęgnacji każdego typu skóry.

WYPRÓBUJ: PERFECTA VITAMIN PROB5 Skoncentrowana maska-odżywka witaminowa 3,99 zł/8 ml

KROK 4: TONIZOWANIE

Główną rolą toniku jest przywrócenie neutralnego pH skóry po myciu oraz przygotowanie jej do dalszej pielęgnacji. Wybierz taki, który dodatkowo rozświetli cerę i pomoże w walce z przebarwieniami. YOSKINE JAPAN PURE Glow Tonik do twarzy zawiera ekstrakt z mandarynki Satsuma i kwas migdałowy, który natychmiastowo przywraca cerze blask. Znakomicie złuszcza martwy naskórek, rozjaśnia przebarwienia i zwęża pory.

WYPRÓBUJ: YOSKINE JAPAN PURE Glow Tonik do twarzy 34,99 zł/400 ml

KROK 5: ODŻYWIANIE

Serum to teoretycznie element opcjonalny. Ale zdecydowanie warto wprowadzić je do rytuału na stałe. Dzięki wysokiemu stężeniu składników aktywnych (wyższym niż w kremie). Jego regularne używanie znacznie wzmacnia pielęgnację. Postaw na takie, które działa wielowymiarowo! Rozświetlająco-nawilżający lotion od HADA LABO TOKYO zawiera Nano i Macro Kwas Hialuronowy, Kwas Traneksamowy i ekstrakt Hatomugi. Utrzymując optymalny poziom nawilżenia, lotion wypełnia zmarszczki, redukuje oznaki starzenia, wygładza i przywraca skórze zdrowy wygląd i naturalny blask.

WYPRÓBUJ: HADA LABO TOKYO GLOW Lotion Illumi-Hydrator 49,99 zł/150 ml

Jako zwieńczenie pielęgnacji wybierz krem o skutecznym, globalnym działaniu. Nowość od Nuxe, linia Nuxuriance ULTRA to prawdziwe naukowe osiągnięcie. Krem przeciwstarzeniowy na dzień wykorzystuje technologię ALFA[3R], aby zwalczać główne oznaki starzenia i wyraźnie odmładzać skórę. Jego luksusowa konsystencja, która nie pozostawia tłustego wykończenia i wyrafinowany zapach, charakterystyczny dla gamy, sprawiają, że jest to wielowymiarowy sprzymierzeniec w pielęgnacji przeciwstarzeniowej dla wszystkich rodzajów skóry.

WYPRÓBUJ: NUXE Nuxuriance ULTRA Krem przeciwstarzeniowy na dzień 295 zł/50 ml

