Jak zadbać o swoją skórę, by czuć się w niej dobrze?

C oraz więcej kobiet słusznie zauważa, że wiek to tylko liczba. Chociaż starzenie się skóry jest naturalnym i nieodwracalnym procesem to jednak można go spowolnić, ale podchodząc do pielęgnacji holistycznie. Dlatego dermatolodzy oprócz kosmetyków i zabiegów zalecają zmiany w trybie życia, abyśmy jak najdłużej nie tylko wyglądali dobrze, ale także byli w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Warto więcej uwagi zwracać na to, co jemy. Przetworzone jedzenie, bogate m.in. w cukry i tłuszcze trans powodują stany zapalne i przyspieszają starzenie się skóry, z kolei nadmiar słodyczy prowadzi do uszkodzeń kolagenu i powstawania zmarszczek. Aby odwrócić ten proces najlepiej sięgać po produkty bogate w kwasy omega-3, witaminy oraz przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki. „Well aging” jest ściśle powiązany także z dobrą kondycją fizyczną. Nie chodzi jednak, aby od razu wybierać katorżnicze treningi na siłowni, bo wystarczy nawet mimowolna aktywność (tzw. NEAT). Pokonanie kilku pięter po schodach, nie wybierając windy czy przejście pewnej odległości, zamiast pokonywania jej samochodem, czy autobusem na początek wystarczy. Kropką nad „i” jest oczywiście stosowanie odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji. Dziś coraz rzadziej marki sygnalizują na opakowaniach kremów, czy jest to produkt odpowiedni dla kobiet „30+”, czy może „50+”. Ważniejsze są zdecydowanie zawarte w nich składniki aktywne, które odpowiadają potrzebom konkretnej cery. Po jakie produkty warto sięgnąć, by starzeć się naprawdę pięknie?

NA OKOLICE OCZU I UST

Skóra pod oczami jest najcieńsza i najszybciej pojawiają się tu oznaki starzenia. Ten krem nawilżająco-liftingujący zmniejsza ślady zmęczenia, stresu i niewyspania. Dodatkowo nawilża i uelastycznia skórę, a także redukuje zmarszczki i linie mimiczne, dzięki czemu skóra zyskuje młody, promienny wygląd. Można go stosować także na okolice ust. Kosmetyk zawiera kombinację 3 typów kwasu hialuronowego oraz wyjątkowej algi, zwanej zielonym kawiorem (HIGH HYDRATION FACTOR). Jest też oparty na technologii wpływającej na poprawę owalu twarzy oraz redukującej zmarszczki (LIPOTRANSFER SKIN DENSITY TECHNOLOGY™). Aktywuje adipocyty, czyli komórki tłuszczowe skóry przywracając ich objętość (tzw. efekt lipofillingu).

Wypróbuj: YOSKINE VOLUMETRY EXPERT. Nawilżający krem liftingujący na okolice oczu i ust 169,99 zł/15 ml

INTENSYWNA ODBUDOWA

Krem, który nie tylko daje świetne efekty, ale stosuje się go niezwykle przyjemnie. Jego konsystencja nie pozostawia tłustego filmu na skórze, a wyrafinowany zapach wprost rozpieszcza zmysły. Kosmetyk jest oparty na technologii ALFA[3R], która rewitalizuje, regeneruje i redukuje zmarszczki. Zawiera kwas hialuronowy pochodzenia naturalnego, uzyskany w procesie biofermentacji o działaniu regenerującym na włókna skóry. Do tego organiczny ekstrakt z lucerny siewnej o silnym działaniu odbudowującym skórę właściwą i naskórek, który naśladuje działanie retinolu. Skład dopełnia ekstrakt z liliowca o działaniu antyoksydacyjnym i ujędrniającym. Przy regularnym użyciu krem uelastycznia, napina skórę, wyrównuje jej koloryt i wygładza zmarszczki.

Wypróbuj: NUXE Nuxuriance ULTRA Krem przeciwstarzeniowy na dzień, 295 zł/50 ml

ANTIDOTUM NA ZMARSZCZKI

Kosmetyk uwielbiany przez największe gwiazdy z Beverly Hills, idealny dla kobiet w każdym wieku. To serum o żelowej konsystencji wchłania się błyskawicznie i szybko przynosi pożądane efekty. Zawiera wyciąg ze sfermentowanego czerwonego żeń-szenia, oraz prekursor kwasu hialuronowego, który już po dwóch aplikacjach zwiększa produkcję kwasu hialuronowego w skórze. Serum zawiera też unikalny kompleks peptydowy ZPRO® bogaty w komórki macierzyste z Budlei Dawida oraz peptyd biomimetyczny uzyskany z serycyny. Dzięki niemu bezpośrednio stymuluje komórki do produkcji kolagenu i elastyny. Z kompleks neuropeptydowy powoduje osłabienie kurczliwości mięśni i błyskawicznie wygładza zmarszczki mimiczne okolicach twarzy. Kosmetyk wykazuje też działanie antyoksydacyjne, łagodzące, zmniejsza podrażnienia i wzmacnia uwrażliwioną skórę.

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH GROWTH FACTOR SERUM, 745 zł/30 ml

NOCNA TERAPIA

Wieczorem skóra zaczyna pracę na drugą zmianę. Uruchamia wówczas procesy regeneracyjne, jej temperatura podnosi się i zwiększa się także jej przepuszczalność. To świetny moment na aplikację kremu na noc, który dodatkowo je usprawni. Ten kosmetyk zawiera zaawansowaną technologicznie kombinację 4 rodzajów Kwasu Hialuronowego (Makro, 3D, Nano i Super HA), które tworzą na skórze trójwymiarową barierę ochronną. Skoncentrowane Izoflawony Sojowe oraz Kolagen działają silnie odmładzająco, ujędrniająco i precyzyjnie wypełniają nawet głębokie zmarszczki. Dzięki temu skóra o poranku jest wyraźnie gładsza, nawilżona, bardziej elastyczna.

Wypróbuj: HADA LABO TOKYO ANTI-AGING Naprawczo-przeciwzmarszczkowy krem na noc, 69,99 zł/50 ml

SPOSÓB NA PIĘKNIEJSZĄ CERĘ

Ten przeciwstarzeniowy krem jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, w tym także wrażliwej. Jego formuła została wzbogacona w wyselekcjonowane składniki aktywne zawarte w naturalnym czystym śluzie ślimaka. Wśród nich są m.in. łagodząca alantoina, odpowiedzialne za poprawę elastyczności kolagen i elastyna oraz witaminy A, C i E o działaniu antyoksydacyjnym i rozjaśniającym. Krem zawiera także kwas glikolowy, spowalniający procesy starzenia skóry i poprawiający jej koloryt. Z kolei glikokoniugaty stymulują proces syntezy nowego kolagenu i zapewnia odpowiedni poziom kwasu hialuronowego oraz przyczyniają się do szybszego gojenia ran i uszkodzeń. Kosmetyk gęboko i długotrwale nawilża skórę, poprawia jej jędrność, spłyca zmarszczki, wyrównuje koloryt i redukuje zaczerwienienia.

Wypróbuj: SNAILMED Czarna Perła Czysty Przeciwstarzeniowy krem do twarzy Śluz Ślimaka 40,07% z Kwasem Hialuronowym i Witaminami, 349,99 zł/50 ml, dostępny w drogeriach Super-Pharm i na superpharm.pl.

