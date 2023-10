Jesień dla piękna. Zadbaj o siebie

To ulubione perfumy Beaty Tyszkiewicz. Flakon kosztuje ponad 700 zł, a my mamy tani zamiennik. Pachnie równie pięknie i luksusowo, a kosztuje mniej niż 100 zł

WŁĄCZ ŚWIATŁO SWOJEJ SKÓRZE

Poszarzały koloryt, przebarwienia posłoneczne i uczucie przesuszenia są dokuczliwe jesienią dla wielu z nas. W aktywnych składnikach formuł kosmetycznych drzemie prawdziwa siła odwracania tego, co naszej skórze wyrządził czas i styl życia. Postaw na kosmetyki z witaminą C, np. Yoskine (mają wielowymiarowe działanie odmładzające i antyoksydacyjne), niacynamidem, np. IWOSTiN (rozjaśniają przebarwienia i redukują zmarszczki), kwasem glikolowym, np. Mediderma (nawilża, złuszcza i regeneruje), aminokwasami, np. Sesderma (poprawiają elastyczność, zwiększają napięcie i odżywienie cery, a tym samym wygładzają zmarszczki mimiczne). Jesienią pożądane są też wszelkie kosmetyki pielęgnacyjne z efektem glow, np. Nuxe czy ZO® Skin Health lub do makijażu, np. Douglas. Pamiętaj o pielęgnacji delikatnej skóry okolicy oczu – serum, np. EISENBERG Paris ma działanie liftingujące, nawilżające, odblokowujące i niwelujące oznaki zmęczenia.

Wypróbuj: YOSKINE MEDICAL C. Super infusion - Vitamin C 10% anti-aging day cream, 199,99 zł/50 ml | IWOSTiN AGE LIFT zestaw krem na dzień + krem pod oczy, 159 zł |Mediderma SENS - AGE MD AG REGENERATING krem - żel z kwasem glikolowym, 253 zł/50 ml | Sesderma MESOSES Krem do twarzy, 229 zł/50 ml | NUXE Merveillance LIFT Glow rozświetlający krem nawilżający, 168 zł/50 ml | ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum, 795 zł/50 ml (w gabinetach) | Douglas Highlighter powder, 75 zł/9 g | EISENBERG Paris The Eye Serum, 379 zł/15 ml.

DODATKOWE W(SPA)RCIE

Eksperci są zgodni, że kluczem do sukcesu – w tym przypadku pięknej skóry – jest holistyczne podejście. Dlatego warto wspierać procesy odnowy i regeneracji odpowiednią suplementacją, np. kolagenem (Remé), który jest podstawowym białkiem strukturalnym naszego ciała i stanowi około 30% wszystkich białek w organizmie ludzkim, w tym skóry. O dobry wygląd pomoże też zadbać, np. Medilâge anti âge - formuła, która radykalnie wpływa na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawia nawilżenie i elastyczność skóry. Holistyczne podejście to też dbałość o dobre samopoczucie i uważność podczas codziennej pielęgnacji. Pięknie pachnące balsamy (np. Barwa) czy masaż twarzy z pomocą rollera (np. SO.KO, dostępny w Super-Pharm) poprzedzający aplikację kremu zbliżają domowe zabiegi do tych wykonywanych w profesjonalnych gabinetach.

Wypróbuj: REMÉ kolagenowa formuła piękna, ok. 80 zł/30 porcji | Odmładzający Medilâge anti âge, 495 zł/30 kapsułek | BARWA SPA EXPERIENCE ORANGE & WHITE FLOWERS Peeling do ciała Ujędrniająco-odżywczy, 29,50 zł/180 ml | masażer do twarzy SO.KO, 79,99 zł (Super-Pharm)

TRENDY NA DOBRE SAMOPOCZUCIE

Nie zachęcamy do impulsywnych zakupów, ale modowe klasyki w szafie, to inwestycja na lata – w styl i pewność, że zawsze wyglądasz dobrze. Na breuninger.com/pl znajdziesz modę high-fashion w najlepszym wydaniu. A co dodaje nam pewności siebie i poprawia samopoczucie? Świadomość pięknej bielizny. Ultrakobieca i zmysłowa koronka (np. Triumph) założona nawet pod oversizowy sweter (o)budzi w nas sensualność.

Załóż: Trench Wacton Burberry 9 010 zł/breuninger.com/pl | Torebka Penelope Chloé, 7 770 zł/breuninger.com/pl | Biustonosz Signature Sheer, Triumph, 220 zł

