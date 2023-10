Jesienią zadbaj o swoją skórę. Postaw na nawilżanie, ukojenie oraz działanie przeciwzmarszczkowe. Trendy z Sephory na prezent i dla Ciebie

Zmarszczki to naturalne procesy starzenia się skóry. Powodów ich powstawania jest wiele. To między innymi minka twarzy, styl życia, pielęgnacja skóry oraz genetyka. Procesów starzenia się skóry nie da się całkowicie zatrzymać, ale można je skutecznie spowolnić. Według badań skóra zaczyna się starzeć już około 25. roku życia. To właśnie wtedy zaczyna produkować coraz mniej takich składników jak kolagen czy kwas hialuronowy. Eksperci rekomendują, by właśnie w tym wieku wprowadzać pielęgnację przeciwzmarszczkową. Badania jedna sobie, a ludzka natura sobie. Bruzdami i zmarszczkami zaczynamy przejmować się wtedy, kiedy stają się faktycznie widoczne. Statystyka mówi, że kobiety w okolicy 40. lub 50. roku życia stawiają na kosmetyki o silnym działaniu przeciwstarzeniowym. Do takich należą między innymi kwasy, peptydy oraz retinoidy. Są jednak także inne sposoby, które skutecznie zminimalizują widoczność zmarszczek.

Sprawdź, jakie nowości znajdziesz w perfumeriach Sephora, które pomogą Ci spowolnić procesy starzenia się skóry. To idealne propozycje zarówno dla Ciebie, jak i na prezent.

111Skin MOLECULAR HYDRATION MASK – Nawilżające płatki pod oczy

„Moi pacjenci oczekują zabiegów, które nie tylko zapobiegają, ale także skutecznie zwalczają widoczne oznaki starzenia. Aby to osiągnąć, starannie dobieram specyficzne składniki aktywne i wykorzystuję je w najbardziej efektywny sposób, aby uzyskać widoczne rezultaty. Jestem zachwycony współpracą z Sephora przy okazji najnowszej premiery, która pozwoli rozwiązać problem odwodnienia delikatnej skóry w konturze oczu – za sprawą tej efektywnej maski” - mówi Dr Yannis Alexandrides, dr n. med. F.A.C.S, założyciel 111 Harley Street i współzałożyciel 111SKIN. Rezultat tej świetnej współpracy – to maseczka w płatkach z limitowanej edycji, o formule wzbogaconej o wąkrotkę azjatycką, hialuronian sodu, niacynamid i różę damasceńską - która rewitalizuje skórę

Ole Henriksen - Zestaw RADIANCE RETREAT FACE CARE

Rozbłyśnij swoim cudownym blaskiem! Krem nawilżający z peptydami Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer, krem pod oczy Banana Bright+ oraz serum z witaminą C - Banana Bright mogą sobie wzajemnie przybić piątkę.

Sephora Collection - The Future is Yours - Zestaw maxi kosmetyków

Zestaw maxi kosmetyków z 20 produktami na Boże Narodzenie. Maksymalizuj wrażenia z zestawem kosmetyków na Boże Narodzenie SEPHORA COLLECTION. Co kryje się wewnątrz? 18 masek i 2 paczki chusteczek oczyszczających z gamy COLORFUL do zatroszczenia się o siebie. Twarz, nos, oczy, ręce, stopy, włosy: każdy obszar ma swój kosmetyk. Wśród bestsellerów (1) i nowości 2023 jest wszystko, aby się dobrze bawić.

THE ORDINARY - SOOTHING & BARRIER SUPPORT SERUM - Serum łagodzące i wspierające barierę ochronną skóry

Opracowany tak, aby skutecznie redukować widoczne oznaki podrażnień (w szczególności zaczerwienienia), łagodzić uczucie dyskomfortu i wspomagać nawilżenie. Pochodne kwasu galusowego i witamina B12 (to jej zawdzięcza swój piękny różowy kolor), a także kompleks ceramidów i oczywiście 2%-owy niacynamid Cudowny i wyjątkowo bogaty koktajl sprawia, że ​​skóra wygląda bardziej świetliście, promiennie i gładko. Trzeba oczywiście wspomnieć również o wzmocnionej barierze skórnej, bez której to wszystko nie byłoby możliwe.

