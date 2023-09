Jesienne trendy w makijażu. Zakochasz się w tym podkładzie. Skóra będzie jedwabiście gładka i upiększona. Bez widocznych zmarszczek

Charlotte Tilbury to jedna z czołowych marek makijażowych. Ich produkty z miejsca stały się kultowe i sięgają po nie największe gwiazdy. To synonim wysokiej jakości i piękna, na jakie zasługuje każda kobieta. Wśród kosmetyków Charlotte Tilbury każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Bez względu. czy jesteś szaloną nastolatką, czy elegancką kobietą dojrzała marka Charlotte Tilbury jest dla Ciebie. Przedstawiamy podkład Charlotte Tilbury, który zdecydowanie warto znać.

Sekretem pięknego wyglądu i dobrego makijażu jest zdrowa i pełna blasku skóra. To idealne płótno do każdego rodzaju makeupu, od tych naturalnych, po mocne -wieczorowe. Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny, opalenizna świadczyła bowiem o częstej pracy na świeżym powietrzu, na przykład w polu lub sadzie. Dzisiaj podkład starannie dobieramy do kolorytu skóry i unikamy odcieni za jasnych lub zbyt ciemnych.

Marka Charlotte Tilbury ma w swojej ofercie podkład do zadań specjalnych. Mowa o AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION. To lekka, matowa formuła, która genialnie wtapia się w skórę. Daje matowe wykończenie, ale nie podkreśla zmarszczek i suchości cery. Jego aplikacja to czysta przyjemność. Jest on komfortowy w noszeniu, zupełnie jak druga skóra. Jest także wyjątkowo trwały i odporny na warunki atmosferyczne, jak woda, czy wysoka temperatura. To prawdziwie "pancerny" podkład, który zaskakuje lekkością. Charlotte Tilbury przygotowała nieoczywiste połączenie trwałości i lekkości. Takie perełki w makijażu lubimy.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

