Jesienny must have w garderobie. Trendy 2023 dla całej rodziny

W tym roku w jesiennej garderobie nie ma mowy o nudzie. W palecie barw nie brakuje inspiracji spadającymi z drzew liśćmi i naturą – króluje intensywna czerwień, słoneczny żółty i barwy ziemi. Dobrze jednak uzupełnić szafę ubraniami w ponadczasowej kolorystyce, które w połączeniu z wyrazistymi akcentami stworzą dobrze dobraną stylizację. Bardzo modne są także wzory, takie jak krata, paski czy nadruk w panterkę. Jak połączyć te wszystkie elementy, aby być na czasie?

Kurtka czy płaszcz?

O tej porze roku najważniejszą rolę odgrywa okrycie wierzchnie, które ma być lekkie, ciepłe i powinno chronić przed deszczem i wiatrem. Może ono grać pierwsze skrzypce stylizacji – kurtka w najmodniejszym kolorze czerwieni ożywi look i wprowadzi w radosny nastrój, gdy pogoda nie dopisuje. Będzie świetnie współgrała z klasycznymi niebieskimi jeansami i wygodnymi granatowymi kaloszami o krótszym kroju. Dłuższy, pikowany płaszcz w modnym kolorze ziemi, czyli zieleni khaki, spisze się przy niższych temperaturach i wietrze. Dzięki kapturowi sprawdzi się także w deszczowe dni. Można nosić go do spodni lub połączyć z sukienką czy spódniczką. A co z męską szafą? Oczywiście, elementem obowiązkowym jest czarna kurtka. Najlepszym wyborem będzie ta z kapturem i kieszeniami, która jest nie tylko ciepła, ale też wygodna i praktyczna. Na pierwsze chłody doskonale sprawdzi się lekki, watowany bezrękawnik, szczególnie ten z pikowaniem. Klasyczne okrycia wierzchnie w uniwersalnych kolorach będą pasować do niemalże każdej stylizacji, do pracy lub na rodzinne popołudnie w parku.

Akcent na buty!

Wybierając kurtkę w stonowanym odcieniu, można zaszaleć z butami. Eksperymentując z kolorami, jesienny outfit znajdzie się na zupełnie innym poziomie. Rozwiązaniem, które łączy w sobie kilka najgorętszych trendów w tym roku, są kalosze w żółto-czarną kratę, w których wygląda się niezwykle oryginalnie i stylowo. Z kolei w męskiej szafie od zawsze sprawdza się klasyka – modne sportowe buty lub niezwykle praktyczne, krótkie kalosze o wyglądzie eleganckich sztybletów będą strzałem w 10.

– Dzięki wyrazistym butom nie trzeba martwić się o dodatki. Wystarczy mała, czarna torebka i rajstopy, koniecznie w żywym odcieniu, które podbijały tegoroczne pokazy mody! Kalosze to zdecydowanie jesienny must have i nie może zabraknąć go w szafie. Warto mieć je w wersji długiej, ale także takie, które przypominają krótkie botki. To rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale ochroni przed kałużami i jesienną słotą. Wyglądają bardzo elegancko i nienachalnie, spokojnie można założyć je do pracy czy na spacer z dziećmi – mówi Izabela Orłowska, osobista stylistka, blogerka modowa oraz ekspertka sieci POLOmarket. – W słoneczne popołudnie postaw na wygodne sneakersy, aby całość stylizacji nabrała bardziej sportowego charakteru – dodaje ekspertka.

Zabawa modą

Dziecięca moda jesienna rządzi się swoimi prawami. Małą księżniczkę zachwycą brokatowe kalosze ze złotym połyskiem, a chłopiec marzący o byciu marynarzem z przyjemnością założy te z nadrukiem w kotwice. Zasada jest jedna – elementy garderoby muszą podobać się dziecku! Zwróć jednak uwagę, aby chroniły przed zimnem, deszczem i wiatrem. Kurtka o nieco dłuższym kroju, najlepiej w kolorze granatowym lub w wielobarwne serduszka, która nie ubrudzi się szybko w trakcie pierwszego wyjścia na zewnątrz, będzie doskonałym wyborem. Zwróć uwagę na to, aby była ocieplana, posiadała kaptur i ściągacze przy rękawach. Do kompletu brakuje tylko ciepłej czapki, parasola z zabawną aplikacją i voilà – niskie temperatury czy niepogoda nie będą straszne Twoim pociechom!

Moda na jesień zachwyca swoją różnorodnością i oryginalnymi rozwiązaniami dla całej rodziny. Komponując garderobę, staraj się łączyć najnowsze trendy z praktycznością, zwracaj uwagę na materiały i ich właściwości. Takie podejście zagwarantuje zarówno stylowy wygląd, ale też ciepło i komfort nie tylko w tym roku – dobrej jakości kurtka czy buty z pewnością posłużą również w kolejnych sezonach.

