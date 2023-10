Nowe perfumy dla pewnych siebie kobiet. Mistrzowie perfumiarstwa stworzyli zapach, który składa hołd wolności i pewności siebie

Life is a Celebration! To będą najmodniejsze buty tego sezonu

Wraz z nową, ekscytującą premierą nowego Libre, YSL odkrywa nowy, epicki aspekt ognistej kobiecości Dua Lipy, wykorzystuje żywiołową moc natury, gdzie surowość krajobrazu została zestawiona z luksusowym couture YSL Beauty.

BEZKOMPROMISOWE JAK TY

Yves Saint Laurent Beauty wyróżnia się zbuntowanym charakterem, kreuje wizję wyjątkowej kobiety, która jest niezależna i elegancka jednocześnie. Pozwala zbudować wizerunek pełen siły. Inspiruje do uwolnienia się od konwenansów, obrania swojej własnej ścieżki, eksperymentowania oraz łamania zasad.

LUKSUSOWY ZAPACH WOLNOŚCI

Libre L’Absolu Platine zostały stworzone z najwyższej jakości składników przez dwoje wybitnych mistrzów perfumiarstwa – Anne Flipo i Carlosa Benaïma. Nowy zapach podkreśla charakterystyczne dla LIBRE napięcie między kobiecością i męskością, kontrast zimnego z gorącym. Jasne, promienne akordy białej lawendy stworzone przez YSL Beauty oferują nowe spojrzenie na kwiatowy zapach. Na serce perfum składa się stworzona specjalnie dla marki YSL - lawenda DIVA - rosnąca w górzystych obszarach Prowansji. Lawenda DIVA pochodzi ze zrównoważonych upraw i jest częścią programu mającego na celu promowanie powrotu upraw lawendy we Francji. Dzięki odpowiedniemu procesowi chemicznemu mniej pożądany męski charakter lawendy jest niwelowany, a jej wyjątkowe piękno zostaje podkreślone. LAVANDIN to kolejny składnik zapachu. Jest to hybryda dwóch gatunków lawendy pochodząca ze zrównoważonych upraw, których celem jest poprawa dochodów rolników. Przy tworzeniu LIBRE używana jest wyłącznie świeżo zebrana główka kwiatowa. W sercu zapachu znajduje się też ikoniczny składnik LIBRE – kwiat pomarańczy pozyskiwany ze słonecznego Maroka. Jego kobiecy, seksowny, ciepły zapach doskonale komponuje się z białą lawendą.

Zobacz także: Ekspresowy sposób na zmarszczki. Działa w 5 minut, a efekt jak po liftingu. Na czym polega "face lift tape"?

Tym czołowym składnikom towarzyszy min. mieszanka zmysłowego piżma, pudrowego akordu heliotropiny i balsamicznego naparu waniliowego.

Rodzina zapachowa: kwiatowa

Nuta głowy: bergamotka, mandarynka, aldehydy

Nuta serca: kwiat pomarańczy, lawenda

Nuta bazy: wanilia, heliotrop, ambra

NAJINTENSYWNIEJSZA ODSŁONA

Najnowszy zapach z serii YSL Beauty Libre przekracza granice i utrzymuje się na skórze jeszcze dłużej niż klasyczny Libre, dzięki czemu może zniewalać zapachem przez cały dzień lub całą noc. Kompozycja została zamknięta w ikonicznym flakonie wykonanym ze szkła ozdobionego złotymi elementami, przywołujące na myśl biżuterię Haute Couture – w szczególności klasyczne projekty YSL. Same perfumy mają metaliczny, platynowy kolor, kontrastujący ze złotymi zdobieniami. Butelka odzwierciedla spektakularny kontrast pomiędzy dwoma najcenniejszymi materiałami na świecie – chłodną platyną i ciepłym złotem.

i Autor: Materiały prasowe YSL