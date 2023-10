Ekspresowy sposób na zmarszczki. Działa w 5 minut, a efekt jak po liftingu. Na czym polega "face lift tape"?

Life is a Celebration! To będą najmodniejsze buty tego sezonu

Zmarszczki na twarzy to jedna z pierwszych oznak starzenia. Pierwsze z nich mogą się pojawić już po 25. urodzinach. Oczywiście w walce ze starzeniem się skóry ważna jest jej pielęgnacja, ale też odpowiednie nawodnienie organizmu i właściwa, wartościowa dieta. Dzięki temu skóra może wyglądać młodziej przez dłuższy czas. W mediach społecznościowych pojawił się jeden ciekawy trend na walkę ze zmarszczkami na twarzy. Okazuje się, że można wygładzić cerę bez wychodzenia z domu czy wydawania kilkuset złotych na zabiegi medycyny estetycznej. "Face lift tape" zawojował serca TikTokerek, które chętnie decydują się na ten sposób wyeliminowania zmarszczek i poprawę wyglądu skóry. Na czym polega?

Na czym polega facetaping? To sposób na odmłodzoną skórę bez skalpela

"Face lift tape", czyli facetaping to nic innego jak naciąganie skóry twarzy za pomocą specjalnych taśm. Wystarczy odpowiednio je umieścić w okolicach twarzy i przykleić. W ten sposób skóra będzie nie tylko napięta i wykonturowana, ale też poprawimy owal twarzy. Produkt jest niezwykle prosty w użyciu, a po przyklejeniu do twarzy daje natychmiastowy efekt wygładzenia skóry. Taśma do twarzy jest zwykle wykonana z silikonu, lateksu lub polietylenu. Z facetapingu korzysta wiele gwiazd i modelek. Wśród nich jest między innymi Bella Hadid.

