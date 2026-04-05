Nowe wieści w sprawie amerykańskiego pilota F-15. Trump poinformował o tym w Wielkanoc

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2026-04-05 7:29

W piątek świat obiegła wiadomość o zestrzeleniu amerykańskiego myśliwca F-15 nad Iranem. W samolocie znajdowało się dwóch żołnierzy, jeden z nich miał status zaginionego. W Wielkanoc Donald Trump ogłosił na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że drugi pilot zestrzelonego F-15 został odnaleziony.

Nowe wieści w sprawie amerykańskiego pilota F-15. Trump poinformował o tym w Wielkanoc

i

Autor: SSgt Thomas Trower / CC BY-SA 4.0
  • Prezydent USA Donald Trump poinformował o uratowaniu drugiego pilota myśliwca F-15 zestrzelonego w piątek nad Iranem.
  • W misji poszukiwawczo-ratunkowej, przeprowadzonej na rozkaz Trumpa, brały udział dziesiątki uzbrojonych samolotów, a operacja zakończyła się bez ofiar wśród Amerykanów.

Amerykański pilot F-15 uratowany! Trump opisał operację

Los pilota, który katapultował się z maszyny, był przez wiele godzin nieznany. To właśnie w tych kluczowych momentach zapadła decyzja o rozpoczęciu misji poszukiwawczo-ratunkowej na niespotykaną skalę. Donald Trump podkreślił, że operacja ta była „jedną z najodważniejszych” w historii amerykańskiego wojska.

Zaangażowanie „dziesiątek samolotów” świadczy o ogromnych zasobach, jakie zostały uruchomione w celu odnalezienia i uratowania zaginionego oficera. Wykorzystano najnowocześniejsze technologie i sprzęt wojskowy, aby jak najszybciej dotrzeć do miejsca, gdzie mógł znajdować się pilot.

- Amerykańskie wojsko przeprowadziło jedną z najodważniejszych operacji poszukiwawczo-ratunkowych w historii USA dla jednego z naszych niesamowitych oficerów, który jest również wysoce szanowanym pułkownikiem i o którym z radością informuję, że jest teraz CAŁY i ZDROWY – napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Dokładne personalia żołnierza nie zostały ujawnione.

Wojna trwa od ponad miesiąca. Straszny bilans strat

Wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi trwa od 28 lutego. Do tej pory strona amerykańska raportowała o stracie 13 swoich żołnierzy. Liczba rannych przekroczyła 300. W konflikcie zginęło już blisko 2000 Irańczyków, zdecydowana większość z nich (około 1400) to ofiary cywilne. Straty osobowe Izraela to ponad 20 osób. Liczbę rannych szacuje się na ten moment na ponad 4700.

Sonda
Jak oceniasz obecnie Donalda Trumpa jako prezydeta USA?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRUMP
WOJNA
PILOT