Joanna Liszowska wyciągnęła ten klasyk z szafy. Kiedyś nosili go dziadkowie, dziś to hit

Koszule z flaneli, które do tej pory kojarzyły się ze starymi czasami, znowu podbijają modowe wybiegi.

Joanna Liszowska połączyła ten klasyk ze skórzaną mini i szpilkami, tworząc niebanalny zestaw.

Sprawdź, jak nosić flanelową koszulę, by wyglądać nowocześnie i z klasą.

Mowa o flanelowych koszulach w kratę, które po latach znów dumnie królują w modowych trendach. Ubranie to, niegdyś przypisywane głównie starszemu pokoleniu oraz miłośnikom stylu grunge z lat 90., powróciło w świeżym, odmienionym wydaniu. Współcześni projektanci mody i styliści udowadniają, że flanela to nie tylko synonim wygody, ale również doskonała baza do tworzenia niezwykle kobiecych stylizacji.

Wieczorny Express - Joanna LISZOWSKA

Jak nosić koszulę w kratę? Joanna Liszowska pokazuje swój sposób

Wśród gwiazd śledzących najnowsze nowinki modowe jest Joanna Liszowska. Aktorka udowadnia, że można wyglądać świetnie, nie rezygnując z wygody. Podczas niedawnej wizyty w studiu programu „Dzień Dobry TVN”, zaprezentowała się w luźnej koszuli z flaneli, którą zestawiła z odważną, czarną skórzaną mini oraz czerwonymi szpilkami zapinanymi w kostce. Taka niebanalna kompozycja okazała się strzałem w dziesiątkę. Nonszalancki charakter koszuli idealnie kontrastował z kobiecą spódnicą i wyrazistymi butami. Gwiazda stworzyła stylizację, która doskonale wpisuje się w najnowsze trendy, opierające się na przełamywaniu konwencji i zabawie modą.

Obecny renesans flanelowych koszul to najlepszy dowód na to, że moda kocha powroty i chętnie sięga po sprawdzone rozwiązania z przeszłości. Co więcej, dzisiaj flanelę łączymy już nie tylko z klasycznymi dżinsami, ale też z bardziej eleganckimi elementami garderoby. Ubiór Joanny Liszowskiej pokazuje, że ten niepozorny element stroju może stanowić doskonały punkt wyjścia do zbudowania oryginalnego i nowoczesnego looku.

