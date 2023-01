Kapitalny sposób na za małe i za ciasne buty. Jeden patent sprawi, że będą pasować idealnie. Wyjaśniamy, w jaki sposób powiększysz je o jeden rozmiar

Prosty sposób na za ciasne buty. Wyjaśniamy, jak to zrobić

Która z kobiet tego nie zna - wymarzone szpilki okazały się niewygodne i za ciasne, a dodatkowo obcierają one nasze stopy. Sposobów na za małe buty jest kilka. Najprostszy to oddanie butów do szewca, by ten na specjalne maszynie je rozepchał. Wielu szewców przestrzega jednak, że nie zawsze jest gwarancje, że potraktowane w ten sposób obuwie się nie zniszczy. Są również domowe sposoby na za małe i za ciasne buty. Najprostszy z nich to rozciągnięcie obuwa za pomocą wody. Buty wykonane ze skóry możesz delikatnie spryskać wodę i chodzić w nich po domu do momentu, w którym wyschną. Dzięki tej metodzie materiał ulegnie rozciągnięciu i dopasuje się do Twojej stopy. Podobnie działa trik z gorącą parą, możesz swoje buty umieścić nad garnkiem z parującą wody. Obuwie z tworzyw sztucznych możesz rozciągnąć zakładając wilgotną skarpetkę i w nich chodząc. Można użyć również suszarki do włosów, ciepłe powietrze sprawi, że materiał delikatnie się rozejdzie i dopasuje.

Sposoby na obtarte stopy. Jak tego unikać

Jeżeli Twoje ulubione buty regularnie Cię obcierają to spróbuj spryskać stopy dezodorantem lub suchym szamponem. Zredukuje to potliwość stóp, dzięki czemu będą one mniej podatne na obtarcia. Podobnie działa talk lub puder dla dzieci.

