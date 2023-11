Kiedyś uznawany za symbol kiczu i bezguścia, dziś z impetem wraca na salony. Kobiety po 50-tce pokochają ubrania w tym wzorze

To będzie najmodniejszy wzór ubrań w 2024 roku. Kobiety po 50-tce wyglądają w nim zjawiskowo

Panterka to jeden z najbardziej kontrowersyjnych wzorów w modzie. Jedni uważają, że dodaje "pazura", inni, że jest symbolem kiczu i tandety. W 2024 roku panterka przeżyje swój wielki powrót. Również kobiety po 50-tce nie powinny obawiać się tego odważnego wzoru. Noszony w odpowiedni sposób może dodać stylizacji elegancki i sprawić, że będzie się ona prezentowała oryginalnie. Panterkę w modzie warto dobrze "ograć". Dobrze wygląda w jednym elemencie garderoby zestawiona z jednokolorowymi dodatkami. W tym sezonie hitem będzie zwiewna koszula w panterkę. Możesz ją nosić do skórzanej spódnicy midi oraz do ulubionych jeansów. Dobrym pomysłem na przemycenie panterki do stylizacji są dodatki. Chusta, buty lub czapka w tym wzorze mogą wyglądać rewelacyjnie. Kobiety dojrzałe absolutnie nie powinny obawiać się panterki. Jeżeli nie zdominuje ona całej stylizacji, to prezentuje się zjawiskowo i bardzo elegancko.

