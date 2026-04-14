Kontrowersyjny trend powraca na ulice. Legginsy capri znów są hitem

Legginsy capri wracają do łask. Przemiana kontrowersyjnego trendu

Moda regularnie zatacza koła, a legginsy capri, niegdyś uznawane za bardzo dyskusyjny element stroju, niespodziewanie znów święcą triumfy na wybiegach i w modzie ulicznej.

Odmiana w postrzeganiu legginsów capri to efekt unowocześnienia ich fasonu i zmiany sposobu stylizacji, dzięki czemu nie są już traktowane jako błąd modowy, a stają się ważnym punktem przemyślanych zestawów.

Dzisiejsze capri wyróżniają się wysokiej jakości materiałami, udoskonalonymi cięciami i odniesieniami do stylu lat 90. oraz sportowej elegancji, co daje im ogromne możliwości w codziennym użytkowaniu.

Sukces legginsów capri tkwi w ich nowym sposobie noszenia, biorącym pod uwagę proporcje, drobne elementy i zgaszone barwy, co skutecznie przekonuje nawet największych przeciwników do ich komfortu i wszechstronności.

Przez całe lata legginsy capri przywodziły na myśl głównie trendy sprzed dekady i zestawy, które rzadko wywoływały zachwyt. Skrócona, sięgająca połowy łydki nogawka, uchodziła za deformującą figurę i wyjątkowo problematyczną w zestawieniach. Nie dziwi zatem fakt, że spora część kobiet otwarcie wyrażała swoją niechęć do tego kroju. Dziś projektanci i eksperci od wizerunku udowadniają, że kłopotem nie był sam krój, lecz sposób jego prezentacji.

Legginsy capri nowym hitem wiosny 2026

Współczesne capri diametralnie różnią się od swoich starszych odpowiedników. Powstają z lepszych tkanin, cechują się starannym krojeniem i nierzadko czerpią z mody lat 90. oraz sportowego szyku. Zestawiane są z luźnymi marynarkami, prostymi bluzkami i płaskim obuwiem, zyskując zupełnie nowe oblicze w modzie miejskiej. W efekcie nie przypominają już ubrań z klubu fitness, a stają się równoprawnym elementem casualowych stylizacji.

Największe gwiazdy noszą legginsy capri

To właśnie nowe podejście do stylizacji sprawiło, że legginsy capri przeżywają renesans. Obecnie nosi się je zupełnie inaczej niż w przeszłości, z ogromną wagą przykładaną do zachowania proporcji i dbałością o akcesoria. Podwyższona talia wizualnie wydłuża sylwetkę, przylegająca góra harmonizuje z krótszą nogawką, a właściwe dodatki wprowadzają modowy sznyt. Największym powodzeniem cieszą się przygaszone odcienie, takie jak głęboka czerń, popiel, cielisty beż czy brąz, które nadają im szlachetnego charakteru.

Co intrygujące, nawet osoby, które jeszcze niedawno zarzekały się, że nigdy nie włożą capri, obecnie przyznają, że w nowoczesnym wydaniu potrafią one być niezwykle komfortowe, szykowne i nad wyraz uniwersalne. Wszystko wskazuje na to, że jeden z najbardziej krytykowanych trendów modowych ostatnich lat właśnie powraca w wielkim stylu.

Legginsy capri to nic innego jak skrócony wariant tradycyjnych legginsów, kończący się zazwyczaj w połowie łydki, co czyni je doskonałym wyborem na cieplejsze miesiące. Wyróżniają się dużą rozciągliwością i świetnym dopasowaniem do sylwetki, gwarantując komfort zarówno podczas ćwiczeń, jak i w codziennym użytkowaniu. Nierzadko szyte są z materiałów przepuszczających powietrze i odprowadzających pot. Ponadto świetnie łączą walory użytkowe z modnym wyglądem, dzięki czemu bez trudu można je wpleść w rozmaite zestawy, od sportowych po codzienne.

