Koreański fenomen debiutuje w Polsce. Luksusowa marka perfumowanych produktów wchodzi do drogerii Hebe

Produkty marki Skybottle zyskały uznanie na całym świecie i są obecne już w ponad 4000 sklepów w 40 krajach. Teraz są dostępne również w Polsce, w drogeriach Hebe oraz na hebe.pl.

Skybottle to coś więcej niż kosmetyki – to styl życia oparty na koncepcji „Have a smell talk”.

Marka udowadnia, że codzienna pielęgnacja ciała może stać się zmysłowym rytuałem, który dzięki wyjątkowym, niszowym i trwałym kompozycjom zapachowym przenosi nas w najpiękniejsze egzotyczne wspomnienia.

Filozofia, charakter i bogaty asortyment.

Charakter Skybottle definiuje niszowe podejście do zapachów połączone z zaawansowaną, czystą formułą opartą na naturalnych składnikach. W szerokim portfolio, które trafia do polskiej sieci Hebe, znajdziemy:

Perfumowane mgiełki do włosów i ciała – lekkie, wielofunkcyjne formuły zawierające ekstrakt z lotosu śnieżnego, nasion bawełny oraz soi, które odświeżają i utrzymują zapach do 4 godzin. Dostępne w 5 wariantach zapachowych.

Perfumowane balsamy do ciała – ujędrniające emulsje dla suchej skóry, bogate w ekstrakt z lotosu i nasion bawełny, zapewniające aksamitne wykończenie. Dostępne w trzech zachwycających wersjach zapachowych.

Perfumowane żele pod prysznic – żelowe formuły z ekstraktem z owoców jabłka i trawy cytrynowej, które delikatnie złuszczają i oczyszczają. Dostępne w 3 wariantach zapachowych.

Nawilżające mydła do rąk oraz balsamy i olejki do ust, w tym ceniona linia o delikatnej formule bezzapachowej Blue Agave.

Niezrównane kremy do rąk Skybottle

Szczególne miejsce w ofercie marki zajmują flagowe produkty, które stanowią doskonałą odpowiedź na potrzeby wymagającej skóry, szukającej głębokiego nawilżenia i otulenia luksusowym aromatem.

Kluczowe składniki: masło shea, kwas hialuronowy oraz ekstrakt z pestek słonecznika.

Właściwości i działanie: to luksusowa, niezwykle kojąca formuła, która intensywnie odżywia i wygładza szorstką skórę dłoni. Krem błyskawicznie się wchłania, nie pozostawiając nieprzyjemnego uczucia lepkości, a unikalne kompozycje zapachowe uwalniają się stopniowo przez wiele godzin.

Dostępne są w 6 ikonicznych wariantach zapachowych (m.in. White Rain, Muhwagua, Viva La Pink, Starry Night, Spring Fever oraz The Lime Tree).

Odżywcze balsamy Skybottle

Kluczowe składniki: ekstrakt z lotosu śnieżnego oraz ekstrakt z nasion bawełny.

Właściwości i działanie: stworzone specjalnie z myślą o skórze suchej, potrzebującej intensywnej regeneracji. Formuła doskonale uzupełnia i utrzymuje naturalną barierę wilgoci skóry, nadając jej aksamitną gładkość. Świeża, lekka tekstura szybko się wchłania, otulając ciało trwałą, niszową kompozycją zapachową.

Produkty marki Skybottle są już dostępne w sprzedaży w sieci drogerii Hebe (balsamy do ciała oraz kremy do rąk), a online na hebe.pl dostępna jest pełna oferta marki.

Odkryj swój ulubiony zapach i przenieś się do świata koreańskiego luksusu

Autor: Skybottle/ Materiały prasowe