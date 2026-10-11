Swarovski prezentuje limitowaną edycję torebek Sublima na sezon jesień–zima 2026

Swarovski to nie tylko nazwa, to synonim perfekcji w obróbce kryształów. Ich wyjątkowy blask i intensywność koloru wynikają z opatentowanych metod szlifowania, które pozwalają uzyskać maksymalną dyspersję światła. W przeciwieństwie do zwykłego szkła, kryształy Swarovskiego charakteryzują się precyzyjnym kątem załamania światła, co sprawia, że mienią się niczym prawdziwe diamenty, stanowiąc kwintesencję luksusu.

Torebka jest dostępna w czterech monochromatycznych wariantach kolorystycznych: srebrnym, różowym, złotym i zielonym. Jej elegancką formę, wykonaną z włoskiej skóry, zdobi około 4850 ręcznie aplikowanych kryształów Swarovski.

Projekt nawiązuje do gry światła i precyzyjnych szlifów, które nadają biżuterii z rodziny Sublima jej niezwykły, niemal baśniowy charakter. Stanowi również wyraz nieograniczonego kunsztu i kreatywności firmy Swarovski.

Na całym świecie dostępnych będzie zaledwie 200 egzemplarzy w każdym wariancie kolorystycznym. W świecie dóbr luksusowych, limitowane edycje budują poczucie ekskluzywności i wyjątkowości, czyniąc dany przedmiot obiektem pożądania kolekcjonerów i znawców mody. Taki ruch podnosi wartość produktu, transformując go z akcesorium w prawdziwą inwestycję i symbol statusu.

Autor: Swarovski/ Materiały prasowe