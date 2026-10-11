Gdy moda łączy się z muzyką. Zgarnij darmowe bilety na wyjątkowy festiwal

Festiwal AAA, który odbędzie się w dniach 24–25 kwietnia 2027 roku, połączy artystów, marki, społeczności i twórcze głosy kształtujące współczesną kulturę, tworząc niezapomniane doświadczenie w rodzinnym mieście Zalando.

Gwiazdą pierwszej edycji festiwalu będzie wymykająca się gatunkowym ramom piosenkarka i autorka tekstów RAYE – jedna z najbardziej wpływowych głosów współczesnej muzyki. Czterokrotnie nominowana do nagrody GRAMMY, światowej sławy artystka będzie głównym punktem bogatego programu AAA, festiwalu łączącego modę, sport, beauty i rozrywkę. Dołączą do niej kolejne gwiazdy, które Zalando ogłosi w nadchodzących miesiącach.

AAA to festiwal mody, muzyki i kultury czerpiący z kreatywnej energii Berlina. Wyrastając z dziedzictwa Bread&&Butter by Zalando, festiwal AAA rozwija tę ideę, odpowiadając na współczesny sposób doświadczania kultury i otwierając przestrzeń dla rozrywki, inspiracji oraz produktów. W dwóch kultowych berlińskich lokalizacjach – Station Berlin i Tempodrom – niemal 40 000 uczestników będzie mogło wziąć udział w programie obejmującym występy na żywo, immersyjne światy marek, kreatywne doświadczenia oraz ekskluzywne premiery produktowe.

„AAA to nasz list miłosny do Berlina – miasta, które ukształtowało Zalando i w którym rozpoczęła się nasza historia. To właśnie tutaj inspiracja i rozrywka spotykają się z kulturą w sposób, którego nasi klienci mogą doświadczyć osobiście.” – mówi James Rothwell, SVP of Marketing w Zalando.

Do głównych partnerów wydarzenia – marek adidas, Calvin Klein oraz Nike – dołączą także Asics, Dr. Martens, lululemon, New Balance, On, Puma, Tommy Hilfiger i Vans, gromadząc pod jednym dachem najbardziej rozpoznawalne globalne brandy modowe i sportowe. Ofertę uzupełnią partnerzy z sektora beauty: Beauty of Joseon, Kérastase oraz MAC, rozszerzając przestrzeń AAA o obszar piękna i swobodnego wyrażania siebie. Partnerzy stworzą unikalne przestrzenie poprzez limitowane dropy produktów, wydarzenia artystyczne i interaktywne strefy marek, dając klientom zupełnie nowe możliwości odkrywania i budowania relacji z ulubionymi brandami.

Zasięg festiwalu wykracza daleko poza fizyczną przestrzeń wydarzenia. Inicjatywa będzie płynnie łączyć świat rzeczywisty z cyfrowym, dzięki czemu dotrze praktycznie do wszystkich klientów Zalando. Będzie to możliwe za sprawą transmisji na żywo, angażujących treści, aplikacji Zalando oraz ekskluzywnych dropow produktowych. Niezależnie od tego, czy klienci będą osobiście chłonąć energię Berlina, czy odkrywać nowe inspiracje i produkty z dowolnego miejsca, każdy będzie zaproszony do bycia częścią Access All Areas. Przed, w trakcie, a także po zakończeniu festiwalowego weekendu.

Bilety na festiwal będą bezpłatne dla członków programu Zalando Plus, którzy dostaną do nich wyłączny dostęp w styczniu 2027 r. Do programu na platformie Zalando może dołączyć każdy, a założenie konta zajmuje kilka minut, dzięki czemu udział w wydarzeniu jest na wyciągnięcie ręki.