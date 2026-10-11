W świecie beauty święta zaczynają się wcześniej - dużo wcześniej

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe
2026-10-11 18:00

Jak co roku, świąteczna oferta Yves Rocher przenosi nas do La Gacilly w Bretanii — miejsca, w którym narodziła się ta francuska marka. Tym razem inspiracją do stworzenia limitowanej kolekcji świątecznej oraz kalendarzy adwentowych stał się strych rodzinnego domu Pana Yves Rocher, gdzie wśród starych, drewnianych mebli, zielników i gablot z naturalnymi składnikami powstał jego pierwszy krem. W te święta przestrzeń ta została przeistoczona w magiczny warsztat życzeń, w którym botaniczna wiedza towarzyszy radości obdarowywania.

Czerwony kalendarz adwentowy z wysuwanymi szufladkami obok gwiazdy betlejemskiej. O ofercie beauty przeczytasz na SE.
Autor: Freepik.com

Kalendarze adwentowe od dawna kojarzone były z czekoladkami, odliczającymi dni do Bożego Narodzenia, jednak w ostatnich latach ich fenomen przeniósł się do świata beauty, stając się jednym z najbardziej pożądanych produktów sezonu świątecznego. Zamiast słodyczy, ukrywają one miniaturowe wersje luksusowych kosmetyków, próbki nowości, a czasem nawet pełnowymiarowe produkty do makijażu, pielęgnacji skóry czy włosów. To innowacyjne podejście do tradycji adwentowej przekształciło oczekiwanie na święta w codzienną dawkę ekscytacji i odkrywania, oferując konsumentom unikalną możliwość przetestowania szerokiej gamy produktów od ulubionych marek, a także tych mniej znanych, bez konieczności kupowania ich w pełnowymiarowych opakowaniach.

Popularność kalendarzy adwentowych w branży beauty wynika z kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, stanowią one doskonałą wartość – często cena kalendarza jest znacznie niższa niż suma wartości wszystkich produktów kupionych osobno, co czyni je atrakcyjną inwestycją. Po drugie, element niespodzianki i codziennego odkrywania to potężny magnes, który buduje napięcie i ekscytację przez cały grudzień. Dodatkowo, kalendarze te stały się symbolem luksusu i rozpieszczania, idealnym prezentem dla siebie lub bliskiej osoby, pozwalającym na eksplorację trendów i innowacji w kosmetyce. Dla wielu to nie tylko odliczanie do świąt, ale także codzienna chwila przyjemności i dbania o siebie w zabieganym okresie.

Kalendarze adwentowe Yves Rocher wpisują się w ten świąteczny świat, zapraszając do stopniowego odkrywania kosmetycznych niespodzianek. Codzienne otwieranie kolejnych okienek staje się małym rytuałem, który umila oczekiwanie na Boże Narodzenie i pozwala poznawać świat roślinnej pielęgnacji.

Kalendarz Adwentowy Yves Rocher (329 zł) przybrał w tym roku głęboki, czerwony kolor, a jego baśniowa oprawa sprawia, że może być idealnym prezentem dla bliskiej osoby. Kalendarz w wersji standardowej zawiera 5 produktów w pełnowymiarowym formacie oraz 19 produktów w formacie podróżnym W środku czekają m.in. miniatury kosmetyków z limitowanej kolekcji świątecznej. Jak co roku marka Yves Rocher przygotowała dwa zachwycające warianty zapachowe. W nadchodzące święta będzie to Gruszka w Miodzie i Leśna Jagoda. Ich otulające aromaty doskonale oddają klimat świąt, a starannie dobrane składniki pielęgnują skórę, zamieniając codzienną rutynę w domowe, zimowe SPA.

Yves Rocher
Autor: Yves Rocher/ Materiały prasowe
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