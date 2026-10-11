Stworzył makietę szkoły w Robloxie i trenował ataki! Policja znalazła w jego domu broń palną

Zabezpieczono 110 niebezpiecznych przedmiotów. Policja ujawnia niepokojące szczegóły

Po serii brutalnych ataków w polskich szkołach policja prowadzi wzmożone działania na terenie całego kraju. Funkcjonariusze skontrolowali już ponad 64 tysiące placówek oświatowych i zatrzymali 117 osób. Dotychczas zabezpieczyli również 110 niebezpiecznych przedmiotów, które młodzież próbowała wnosić do szkół. Wśród nich znalazły się noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty i młotki. Policjanci zapowiadają dalsze kontrole w placówkach oświatowych.

Stworzył w grze makietę własnej szkoły i symulował ataki na uczniów.

Liczba zatrzymanych przekroczyła już sto osób. Podczas konferencji prasowej w niedzielę, 11 października, przedstawiciele policji przekazali nowe informacje dotyczące aktów przemocy w szkołach oraz towarzyszącej im fali dezinformacji. Szczególną uwagę zwrócono na sprawę młodego człowieka, który w grze komputerowej stworzył dokładną makietę swojej szkoły i symulował ataki na uczniów. W jego domu znaleziono broń, w tym broń palną.

- Jedna z takich spraw, gdzie młody człowiek, który zafascynowany był grą komputerową oraz fabułą tej gry przygotowywał się do takiego działania w szkole. Stworzył makietę swojej szkoły w grze Roblox, gdzie stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. To jest przerażające, w jaki sposób można się przygotowywać. Oprócz tego, że posiadał broń palną, a także amunicję, noże, odręczne szkice broni, to właśnie ta fascynacja związana z możliwością bycia w sieci i komunikowania się z osobami spoza Polski – bo mówimy też o tym śladzie szwedzkim, kanadyjskim – powoduje, że młodzież się nawzajem nakręca – mówił gen. insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji.

Seria brutalnych ataków w szkołach. Nie żyje jedna osoba, jest wielu rannych

Wzmożone działania policji są reakcją na serię tragicznych zdarzeń, do których doszło w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu. W środę, 7 października, 19-letni uczeń zaatakował nożem osoby przebywające w szkole w Ostrołęce, raniąc dziewięć osób. Dzień później w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa 15-latek zaatakował pracowników placówki oświatowej. W wyniku napaści zginęła 37-letnia woźna, a dwie inne osoby zostały ranne.

Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 10 października, w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 21-letnia kobieta zaatakowała tam trzy osoby. Jej pierwszą ofiarą była 17-latka, która prawdopodobnie pojawiła się w placówce, by złożyć dokumenty rekrutacyjne. Następnie napastniczka zaatakowała kolejną 17-latkę oraz 24-letnią kobietę. Jedna z nastolatek odniosła rany cięte przedramienia i trafiła do szpitala. Jej życie nie jest zagrożone. Dwie pozostałe poszkodowane nie wymagały hospitalizacji.

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