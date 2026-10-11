117 osób zatrzymanych w całej Polsce! Policja ujawnia dane po serii ataków w szkołach

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-11 10:19

Po serii brutalnych ataków w polskich szkołach policja prowadzi wzmożone działania w całym kraju. Funkcjonariusze skontrolowali już ponad 64 tysiące placówek oświatowych i zatrzymali 117 osób. Od poniedziałku mundurowi ponownie pojawią się w szkołach i ich okolicach. Patrole będą prowadzone do odwołania. Policja przekazała najnowsze dane dotyczące bezpieczeństwa uczniów.

Policja skontrolowała ponad 64 tys. placówek. Zatrzymano 117 osób

Jak przekazała policja, funkcjonariusze skontrolowali już ponad 64 tys. placówek oświatowych w całym kraju i zatrzymali 117 osób. Na terenie całej Polski prowadzone są działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, dzieciom oraz pracownikom szkół i innych placówek edukacyjnych.

Do niedzieli, 11 października, do godziny 6 rano policjanci odnotowali 275 zdarzeń, w związku z którymi prowadzą czynności dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Dotychczas zatrzymano 117 osób. Funkcjonariusze nie tylko wyjaśniają okoliczności tych zdarzeń, ale również przez całą dobę monitorują internet i reagują na wszystkie napływające zgłoszenia.

Policyjne patrole wracają do szkół. Będą obecne do odwołania

Przypomnijmy, że od poniedziałku policjanci ponownie pojawią się w szkołach. Będą patrolować okolice placówek pieszo oraz radiowozami, a także pozostawać w kontakcie z nauczycielami i dyrekcją. Na razie nie ustalono, jak długo potrwają wzmożone działania. Funkcjonariusze będą obecni w szkołach tak długo, jak będzie to potrzebne.

Policjanci będą również zwracać szczególną uwagę na podejrzanie zachowujące się osoby w pobliżu placówek oświatowych. Jeśli pojawi się uzasadnione podejrzenie, że ktoś posiada niebezpieczny przedmiot, funkcjonariusze będą mogli sprawdzić zawartość jego plecaka.

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Policyjne działania są odpowiedzią na serię tragicznych wydarzeń, do których doszło w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu. W środę, 7 października, 19-letni uczeń zaatakował nożem osoby znajdujące się w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało dziewięć osób. Następnego dnia w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zaatakował pracowników szkoły. W wyniku napaści zginęła 37-letnia woźna, a dwie inne osoby odniosły obrażenia.

Z kolei w sobotę, 10 października, 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Pierwszą poszkodowaną była 17-latka, która prawdopodobnie przyszła do placówki, aby złożyć dokumenty rekrutacyjne. Następnie napastniczka zaatakowała drugą 17-latkę i 24-letnią kobietę. Jedna z nastolatek doznała ran ciętych przedramienia i została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dwie poszkodowane nie potrzebowały hospitalizacji.

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