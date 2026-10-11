117 osób zatrzymanych w całej Polsce! Policja ujawnia dane po serii ataków w szkołach

Policja skontrolowała ponad 64 tys. placówek. Zatrzymano 117 osób

Jak przekazała policja, funkcjonariusze skontrolowali już ponad 64 tys. placówek oświatowych w całym kraju i zatrzymali 117 osób. Na terenie całej Polski prowadzone są działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, dzieciom oraz pracownikom szkół i innych placówek edukacyjnych.

Do niedzieli, 11 października, do godziny 6 rano policjanci odnotowali 275 zdarzeń, w związku z którymi prowadzą czynności dotyczące uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Dotychczas zatrzymano 117 osób. Funkcjonariusze nie tylko wyjaśniają okoliczności tych zdarzeń, ale również przez całą dobę monitorują internet i reagują na wszystkie napływające zgłoszenia.

Policyjne patrole wracają do szkół. Będą obecne do odwołania

Przypomnijmy, że od poniedziałku policjanci ponownie pojawią się w szkołach. Będą patrolować okolice placówek pieszo oraz radiowozami, a także pozostawać w kontakcie z nauczycielami i dyrekcją. Na razie nie ustalono, jak długo potrwają wzmożone działania. Funkcjonariusze będą obecni w szkołach tak długo, jak będzie to potrzebne.

Policjanci będą również zwracać szczególną uwagę na podejrzanie zachowujące się osoby w pobliżu placówek oświatowych. Jeśli pojawi się uzasadnione podejrzenie, że ktoś posiada niebezpieczny przedmiot, funkcjonariusze będą mogli sprawdzić zawartość jego plecaka.

Seria brutalnych ataków w szkołach. Jedna osoba nie żyje

Policyjne działania są odpowiedzią na serię tragicznych wydarzeń, do których doszło w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu. W środę, 7 października, 19-letni uczeń zaatakował nożem osoby znajdujące się w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało dziewięć osób. Następnego dnia w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zaatakował pracowników szkoły. W wyniku napaści zginęła 37-letnia woźna, a dwie inne osoby odniosły obrażenia.

Z kolei w sobotę, 10 października, 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Pierwszą poszkodowaną była 17-latka, która prawdopodobnie przyszła do placówki, aby złożyć dokumenty rekrutacyjne. Następnie napastniczka zaatakowała drugą 17-latkę i 24-letnią kobietę. Jedna z nastolatek doznała ran ciętych przedramienia i została przewieziona do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dwie poszkodowane nie potrzebowały hospitalizacji.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie